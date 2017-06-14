Немецкая компания Viessmann открывает первый завод в России в ОЭЗ "Липецк"

ЛИПЕЦК, 14 июня. /ТАСС/. Компания Viessmann откроет в среду первый завод в России в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Липецк". Как сообщили ТАСС в пресс-службе ОЭЗ "Липецк", инвестиции в создание производственной площадки составили более 1,5 млрд рублей.

"14 июня в ОЭЗ будет торжественно запущена первая очередь завода "Виссман Липецк" по выпуску газовых водогрейных котлов низкого давления для промышленного и производственного применения", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что в мероприятии примет участие президент совета директоров компании Viessmann Мартин Виссманн, глава администрации Липецкой области Олег Королев, полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов.

Площадь завода 9,6 тыс. кв.метров, на нем будет создано 140 рабочих мест. Завод оснащен европейским оборудованием нового поколения, все сотрудники прошли обучение в Германии.

Viessmann - немецкая компания, основанная в 1917 году. Основной продукцией компании являются газовые напольные и настенные котлы и отопительное оборудование на различном виде топлива (природный газ, дизельное топливо, биодизель), баки-водонагреватели и автоматические системы управления отопительным оборудованием. Компания контролирует 23 производственных подразделения в 11 странах, а ее продукты доступны в 74 странах.

Особая экономическая зона "Липецк" площадью почти 2,3 тыс. га создана в 2005 году для решения задач по импортозамещению, развитию конкурентоспособных производственных комплексов в приоритетных отраслях промышленности, для привлечения прямых иностранных инвестиций. Федеральный и областной бюджеты вложили в развитие инфраструктуры 6,1 млрд рублей. Резидентами ОЭЗ являются 50 компаний из 16 стран мира, это производители медицинского и энергетического оборудования, элементов и систем альтернативной энергетики, машин и автокомпонентов. Резиденты ОЭЗ "Липецк" создали более 3 тыс. рабочих мест. Компании заявили инвестиции в размере 153 млрд рублей (на данный момент освоено 37,5 млрд) и выпустили продукции на 51,7 млрд рублей.