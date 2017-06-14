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Тиллерсон: США убеждают ЕС отказаться от расширения поставок энергоресурсов из России

Экономика и бизнес
14 июня, 0:46 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Госсекретарь напомнил, что Соединенные Штаты располагают "обширными запасами природного газа и объектами, позволяющими транспортировать сжиженный природный газ в Европу"

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ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Администрация США убеждает ЕС в том, что расширение Евросоюзом объемов закупок российских энергоресурсов не отвечает интересам европейских стран. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы призываем европейские страны и ЕС по крайней мере подвергнуть этот (проектируемый) трубопровод всем испытаниям своего регулятивного процесса, - сказал госсекретарь, комментируя "Северный поток - 2" на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по ассигнованиям Сената Конгресса США. - И мы намекаем им, что их долгосрочной энергетической безопасности не отвечает увеличение их зависимости от российского природного газа".

"И я указал, что США располагают обширными запасами природного газа и объектами, позволяющими транспортировать сжиженный природный газ в Европу. Поэтому мы продвигаем идею, заключающуюся в том, что Европе действительно надо подумать о своем полном энергетическом балансе и своей энергетической безопасности и осознать, насколько зависимой она остается от России. У нас идет такого рода диалог с ними", - подчеркнул Тиллерсон.

Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. метров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Капитальные затраты оцениваются в €8 млрд, а общая стоимость проекта с учетом привлечения проектного финансирования - в €9,9 млрд. Для планирования, строительства и эксплуатации газопровода была создана швейцарская Nord Stream 2 AG, которая сейчас полностью принадлежит "Газпрому".

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