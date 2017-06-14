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МЭР прогнозирует увеличение объема торговли между РФ и КНР в 2017 году до $80 млрд

Экономика и бизнес
14 июня, 1:14 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев

За первые пять месяцев текущего года этот показатель увеличился на 26,1% в годовом выражении и составил $32,3 млрд

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ПЕКИН, 14 июня. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Торговый оборот России и Китая по итогам 2017 года может увеличиться до $80 млрд, заявил ТАСС заместитель руководителя Минэкономразвития (МЭР) РФ Алексей Груздев.

"Динамика сейчас положительная", - сказал он, отметив, что "опережающими темпами растет российский экспорт". "Здесь (увеличение) не только благодаря составляющей конъюнктурных цен на нефтепродукты и минеральное сырье, но и росту поставок машинно-технической продукции, сельхозпродукции", - добавил собеседник агентства.

"Если эта тенденция сохранится, то в этом году мы можем вполне выйти и на $80 млрд. Но все будет зависеть от динамики", - подытожил Груздев.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, торговый оборот России и Китая по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом выражении - до $69,52 млрд. За первые пять месяцев текущего года показатель увеличился на 26,1% в годовом выражении - до $32,3 млрд.

Российско-китайское ЭКСПО

Груздев также рассказал, что российская делегация в рамках четвертого российско-китайского ЭКСПО, которое пройдет в городе Харбин (Северо-Восточный Китай) с 15 по 19 июня, надеется найти "новые направления и точки сотрудничества" с Китаем.

Собеседник агентства отметил, что основные усилия будут прикладываться по трем направлениям. "Во-первых, это малый и средний бизнес. Мы убеждены, что надо более активно вовлекать предприятия двух стран данной категории в двустороннюю повестку", - пояснил заместитель руководителя Минэкономразвития РФ.

Еще два направления - это сотрудничество в области инноваций и сельского хозяйства. "Очень много мероприятий в рамках ЭКСПО посвящены темам инновационного сотрудничества, научно-технического взаимодействия и технологического сотрудничества, включая фундаментальное направление, а также их коммерциализацию", - рассказал Груздев.

В области агропромышленного комплекса, по его словам, фиксируется "достаточно уверенный рост поставок", реализуется ряд проектов в сфере производства. "Мы видим потенциал роста - расширение номенклатуры поставок и создание дополнительных условий для устранения барьеров по доступу на рынок, а также создание совместных производств", - резюмировал он.

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