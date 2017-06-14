Минкомсвязь планирует повысить доступность широкополосного интернета до 97% к 2018 г.

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ЖЕНЕВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Минкомсвязь планирует довести уровень доступности услуг широкополосного доступа в интернет к 2018 году до 97% для всего населения, заявил заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Рашид Исмаилов, выступая в Женеве на ежегодном Форуме Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО).
"В настоящее время в России происходит технологическая революция: почти 70% населения пользуются интернетом, 40 млн граждан зарегистрированы на Едином портале государственных услуг, половина населения пользуется смартфонами", - отметил он. К 2018 году, по его словам, Минкомсвязь ставит перед собой задачу "обеспечить уровень доступности услуг широкополосного доступа (ШПД) до 97% для всего населения страны" и достичь показателя в 70% граждан, "использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме".
Исмаилов, возглавляющий российскую делегацию на форуме, подчеркнул, что стратегические цели страны в части информационных технологий "совпадают с задачами по устойчивому развитию, поставленными ООН, и Россия весьма успешно выполняет собственный план повышения доступности услуг ШПД".
Он также отметил, что в России мобильный доступ к услугам ШПД является "одним из самых дешевых в мире".
Форум ВВУИО 2017 года проходит в Женеве с 12 по 16 июня. Он собрал представителей свыше 140 стран - всего более 1800 участников, среди них более 85 министров и заместителей министров и более 250 руководителей высокого уровня их государственных структур, частного сектора, международных и академических организаций. Всего до 16 июня на форуме пройдет более 150 тематических сессий и 20 интерактивных диалогов.