Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Всемирный банк выделил Афганистану более $500 млн на борьбу с бедностью

Экономика и бизнес
14 июня, 3:04 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

В пресс-службе заявили, что средства помогут властям страны с "беженцами, расширением возможностей частного сектора для бедных слоев населения, электрификацией"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Всемирный банк предоставил властям Афганистана гранты в размере $520 млн на борьбу с бедностью. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы организации.

"Всемирный банк сегодня объявил о выделении финансирования для Афганистана в размере более $500 млн с целью помочь стране на сложном этапе в борьбе с ликвидацией бедности", - говорится в документе.

Как подчеркнули в пресс-службе, выделенные средства помогут властям страны с "беженцами, расширением возможностей частного сектора для бедных слоев населения, электрификацией, повышением уровня продовольственной безопасности и строительством сельских дорог".

Решение Всемирного банка выделить деньги направлено на поддержку усилий правительства Афганистана "в период неопределенности, когда риски для экономики значительны". В организации констатировали, что вывод международных сил, который начался в 2011 году, вместе с политической неопределенностью привел к замедлению экономического роста.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Афганистан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Скачки на приз президента
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
DM: в интернете появилось единственное видео настоящего боя Брюса Ли
2
Участница "Битвы экстрасенсов" выпала из окна в Москве
3
Тиллерсон: все иностранные партнеры просят США нормализовать отношения с РФ
4
Женщина погибла после падения из окна жилого дома на востоке Москвы
5
Госдеп объяснил ситуацию с поздравлением с Днем России новым подходом
6
Путин: договоренность о нерасширении НАТО на Восток нужно было зафиксировать на бумаге
7
На третьем энергоблоке Чернобыльской АЭС произошло задымление
Темы дня
Загрузка...
Реклама