Всемирный банк выделил Афганистану более $500 млн на борьбу с бедностью

ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Всемирный банк предоставил властям Афганистана гранты в размере $520 млн на борьбу с бедностью. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы организации.

"Всемирный банк сегодня объявил о выделении финансирования для Афганистана в размере более $500 млн с целью помочь стране на сложном этапе в борьбе с ликвидацией бедности", - говорится в документе.

Как подчеркнули в пресс-службе, выделенные средства помогут властям страны с "беженцами, расширением возможностей частного сектора для бедных слоев населения, электрификацией, повышением уровня продовольственной безопасности и строительством сельских дорог".

Решение Всемирного банка выделить деньги направлено на поддержку усилий правительства Афганистана "в период неопределенности, когда риски для экономики значительны". В организации констатировали, что вывод международных сил, который начался в 2011 году, вместе с политической неопределенностью привел к замедлению экономического роста.