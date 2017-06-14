Белоруссия расширяет поставки своей высокотехнологичной продукции в США

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ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Новая договоренность о поставках на американский рынок высокотехнологичной продукции белорусского производства достигнута в ходе рабочего визита в США делегации деловых и научных кругов Белоруссии. Как рассказал ТАСС глава делегации, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Белоруссии Александр Шумилин, речь идет о фотошаблонах, позволяющих проектировать и изготовлять матрицы для производства микросхем.
Их разработчик - ОАО "КБТЭМ-ОМО", коммерческое предприятие с государственным участием, созданное в свое время на базе Конструкторского бюро точного электронного машиностроения в составе профильного холдинга "Планар". Пока, по словам Шумилина, американцы решили приобрести в пробном режиме одну установку стоимостью около $300 тыс. "Если дальше качество и сама продукция будут соответствовать ожиданиям заказчика, то предварительно планируется, что они будут ежегодно покупать 50 таких установок, - пояснил собеседник. - Таким образом, общая цена вопроса - $15 млн" в год.
Ранее Белоруссия уже поставляла в США свою высокотехнологичную продукцию, но по другим направлениям.
В ходе нынешнего визита белорусская делегация принята участие в работе традиционной ежегодной конференции eMerge America в Майами (штат Флорида), собирающей инвесторов и предпринимателей как из США, так и из стран Латинской Америки. Как подчеркнул Шумилин, на форуме впервые была развернута национальная экспозиция Белоруссии, включавшая около 100 разработок. Прежде страна никогда не представляла свои инновации в США именно под национальным флагом.
Выход на "избалованный" американский рынок, по словам Шумилина, привлекателен для Белоруссии не только прямой коммерческой отдачей, но и как своего рода "косвенная реклама". "Раз покупают у нас, значит, это их устраивает, - сказал он. - Это наше качество и наши ноу-хау, которых нет у других".
На вопрос о том, не чревато ли это "утечкой мозгов" в форме готовой продукции, собеседник ответил отрицательно. "Все это в процессе разработки получит соответствующие патенты и будет защищено", - сказал собеседник. Он также напомнил, что Белоруссия, как и другие страны, заинтересована в том, чтобы перенимать американский опыт коммерциализации научно-технических разработок, "превращения их в бизнес".
В отношении ряда белорусских компаний и лиц в США действуют экономические санкции, в 2008 году обе страны отозвали из Вашингтона и Минска своих послов. Шумилин не отрицает, что "санкции, естественно, мешают торговле". Однако, на его взгляд, логика в данном случае должна быть обратной.
"Америка заинтересована в бизнесе, - сказал он. - А когда начинает нормально развиваться бизнес, то это влияет и на отношения между странами. Появляется лобби, которое предлагает нормализовать отношения".