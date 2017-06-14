NYT: миллиардер Бондерман покинул совет директоров Uber из-за комментария о женщинах

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Американский миллиардер, основатель TPG Capital Дэвид Бондерман принял решение покинуть совет директоров компании Uber после комментария о женщинах, сделанного им во время встречи сотрудников онлайн-сервиса заказа такси. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на его заявление.

По информации издания, во время состоявшейся во вторник встречи один из членов совета директоров Uber Арианна Хаффингтон отметила, что "когда в правление (компании) входит одна женщина, скорее всего, в нем появится еще одна". В ответ на это Бондерман заявил, что увеличение числа женщин в совете директоров "означает, что, скорее всего, будет больше болтовни". Позднее миллиардер извинился за комментарий. Он также заявил, что "берет на себя полную ответственность за случившееся" и отметил, что не хочет, чтобы его слова мешали попыткам Uber "создать (корпоративную) культуру, которой мы могли бы гордиться".

В феврале две экс-сотрудницы Uber обвинили свое бывшее руководство в сексизме и домогательствах. Гендиректор Uber Трэвис Каланик, во вторник объявивший об уходе в отпуск на неопределенный срок, пообещал, что компания проведет тщательное расследование всех инцидентов.

Впоследствии фигурантом скандала стал уже сам глава Uber - в интернете появилась видеозапись, где он вступает в перепалку с одним из водителей. Последний утверждал, что руководство компании забирает себе слишком большой процент от заработка таксистов, на это Каланик отреагировал в довольно грубой форме. После этого гендиректор опубликовал видео, в котором принес извинения за свое поведение.

Uber - онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий пользователям через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта американская международная компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах.