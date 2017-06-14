Промышленное производство в Китае выросло в январе-мае на 6,7%

ПЕКИН, 14 июня. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Промышленное производство в Китае по итогам января-мая текущего года увеличилось на 6,7% в годовом выражении. Как говорится в опубликованном докладе Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, рост за минувший месяц составил 6,5%.

Из документа следует, что из трех базовых индустриальных секторов, подлежащих статистическому учету, наибольшую динамику продемонстрировали предприятия обрабатывающей отрасли (6,9%), за ними следуют поставки электроэнергии, электричества и тепла (6,4%), далее следует добывающая отрасль (0,5%).

В настоящее время в китайской промышленности наблюдается замедление темпов роста. В 2011 году объем производства на крупных предприятиях КНР вырос на 13,9%, в 2012 году - на 10%, а в 2013 году - на 9,7%.

Рост промышленного производства в Китае по итогам 2014 года составил 8,3%. В 2015 году оно увеличилось на 6,1%. В прошлом году показатель вырос на 6%.

Объем инвестиций

Объем инвестиций в основные фонды Китая, за исключением сельского хозяйства, за первые пять месяцев 2017 года вырос в годовом выражении на 8,6% и составил 20,3 трлн юаней ($2,9 трлн).

В документе отмечается, что по итогам января-мая объем инвестиций в добывающие отрасли КНР вырос на 16,9% - до 593,8 млрд юаней ($87,3 млрд). За этот же период времени объем инвестиций в сектор промышленного производства увеличился на 3,6% - до 7,7 трлн юаней ($1,1 трлн). В сферу услуг приток капиталовложений составил 12,0 трлн юаней ($1,7 трлн), продемонстрировав рост в 11,6%.

Объем инвестиций в основные фонды Китая, за исключением сельского хозяйства, в 2016 году вырос на 8,1% и составил 59,65 трлн юаней ($8,68 трлн).

В Китае наблюдается замедление темпов роста объема инвестиций в основные фонды. В 2011 году объем инвестиций увеличился на 31,8%, в 2012 году - на 22%, в 2013 г. - на 19,6%, в 2014 г. - на 15,7%, а в 2015 г. - на 10%.

Объем розничных продаж

Объем розничных продаж по итогам января-мая текущего года в Китае увеличился на 10,3% и составил 14,2 трлн юаней ($2 трлн).

При этом объем интернет-продаж вырос за указанный период на 32,5% - до 2,4 трлн юаней ($362,7 млрд).

В 2014 году объем розничных продаж в Китае вырос на 12% и составил 26,2 трлн юаней ($4,2 трлн), в 2015 году показатель увеличился на 10,7%: до 30,0 трлн юаней ($4,4 трлн). В прошлом году показатель вырос на 10,4% и составил 33,2 трлн юаней ($4,8 трлн).

Согласно прогнозам Китайской академии общественных наук, в 2017 году объем розничных продаж в Китае увеличится на 9,5% - до 36,2 трлн юаней ($5,2 трлн).

Объемы добычи углеводородов

Объемы добываемой Китаем нефти за первые пять месяцев текущего года сократились на 5,6% до 80 млн тонн.

Как следует из документа, за минувший месяц китайские нефтедобывающие компании произвели свыше 16 млн тонн этого энергоносителя, что на 3,7% меньше, чем в том же месяце 2016 года.

Одновременно увеличились масштабы переработки нефти: за январь-май они составили 229 млн тонн, что на 3,6% превышает показатель аналогичный период минувшего года. Рост объема в мае оказался еще более обнадеживающим - на уровне 5,4% (46 млн тонн).

Китайская газодобывающая отрасль также продемонстрировала увеличение добычи - за первые пять месяцев она составила 62,9 млрд куб. метров (рост на 6,8%), за май - 12 млрд куб. метров (увеличение на 10,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года).