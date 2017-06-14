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Проект ГОКа на месторождении Нони в Хабаровском крае представят на ЭКСПО в Китае

Экономика и бизнес
14 июня, 7:11 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов

На реализацию проекта строительства требуется $35 млн

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ХАБАРОВСК, 14 июня. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Хабаровский край представит на российско-китайском ЭКСПО в китайском Харбине приоритетные инвестиционные проекты региона, в том числе проект строительства горно-обогатительного комплекса (ГОК) на золото-серебряном месторождении Нони. Об этом сообщил журналистам заместитель министра международного и межрегионального сотрудничества региона Максим Тарасов.

"На деловом форуме ЭКСПО будут работать имиджевый и коммерческий стенды, на них будет представлены приоритетные инвестиционные проекты", - сказал Тарасов. Он уточнил, что речь идет о восьми проектах, в число которых входит проект строительства горно-обогатительного комплекса на месторождении Нони в Верхнебуреинском районе.

Как ожидается, комплекс сможет перерабатывать в год 160 тыс. тонн руды и производить 800 кг золота и 3,1 тыс. кг серебра (соответственно 25,7 тыс. и 99,7 тыс. унций). На реализацию проекта строительства требуется $35 млн, 20% из них планируют вложить акционеры компании ООО "Нони" (входит в ГК "Золотая лига"). Срок окупаемости проекта после запуска ГОКа составит два года, прогнозируемая выручка - $255 млн.

Месторождение Нони имеет лицензионную площадь 4,5 кв. км. ООО "Нони" является держателем лицензии на разведку и добычу золота на одноименном месторождении до 2022 года. Начало добычи руды открытым способом ранее планировалось на 2017 год.

Запасы золота по месторождению - 7,9 тонны со средним содержанием 4,86 г/т, серебра - 40 тонн с содержанием 21 г/ т. Потенциал прироста запасов по золоту составляет свыше 40 тонн. Компания ведет геологоразведочные работы на месторождении с 2006 года, с 2014 года проект строительства ГОКа вошел в перечень приоритетных инвестпроектов Хабаровского края.

Среди других проектов, которые будет представлены на деловом форуме, - новые деревоперерабатывающие предприятия, логистические проекты в Свободном порту в Ванинском районе, объекты долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре, которые планируются к строительству на условиях государственно-частного партнерства (общественные пространства, гостиницы, туркомплексы и так далее).

Участие делегации в программе ЭКСПО

"В составе хабаровской делегации на Харбинском ЭКСПО 39 человек. Среди них - представители крупных предприятий и научно-исследовательских организаций региона и правительства края. На отдельной сессии в рамках Дня российских регионов состоится презентация торгово- экономического и инвестиционного потенциала Хабаровского края", - рассказал Тарасов.

Представители делегации региона примут участие в работе Агрофорума и мероприятиях по развитию приграничного и межрегионального сотрудничества в сфере туризма. Кроме того, предполагается подписание предприятиями края не менее пяти соглашений, связанных с экспортом продукции в Китай.

Российско-китайское ЭКСПО является международной платформой для презентации промышленного потенциала обеих стран, с 15 по 19 июня 2017 года оно пройдет в Харбине. ЭКСПО проходит поочередно в России и КНР: третье состоялось в Екатеринбурге в 2016 году. Выставку посетили около 50 тыс. человек. Было представлено более 250 российских и китайских предприятий, по итогам подписаны контракты и соглашения на сумму свыше 54 млрд рублей.

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