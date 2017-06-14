Кабмин изменил порядок предоставления госгарантий по кредитам для инвестиционных проектов

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Правительство изменило порядок предоставления государственных гарантий по кредитам и облигационным займам для реализации инвестиционных проектов. Текст постановления опубликован на сайте кабмина.

В частности, госгарантии не будут предоставлены в случае, если принципалы и бенефициары являются иностранными юридическими лицами, а также если доля офшорных компаний превышает 50% уставного капитала принципала.

Кроме того, госгарантия может быть отозвана, если будет установлен факт нецелевого использования обеспеченных госгарантией заемных средств, отмечается в документе.

В мае правительство утвердило новые правила предоставления госгарантий по кредитам или облигационным займам, привлекаемых в рамках мер по обеспечению устойчивости экономического развития. Тогда кабмин также запретил предоставлять госгарантии в случае, если принципалы и бенефициары являются иностранными юридическими лицами, а также если доля участия офшорных компаний в уставном капитале принципала в совокупности превышает 50%.