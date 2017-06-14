Американское издательство Time объявило о массовых увольнениях

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Одно из крупнейших американских издательств Time, владеющее в том числе такими журналами, как Time, People, Life, Sports Illustrated, объявило о массовых сокращениях. Как говорится в распространенном во вторник заявлении гендиректора компании Рича Баттисты, увольнения коснутся около 300 сотрудников.

По словам Баттисты, сокращения проводятся в рамках масштабных преобразований и реорганизации всей структуры издательского дома. "Это тяжелый, но необходимый шаг", - указал гендиректор. "Мы переформатируем всю структуру расходов", - добавил он.

"Изменения потребуют времени и терпения, но я воодушевлен тем прогрессом, который мы демонстрируем по мере того, как претворяем в жизнь нашу стратегию в таких ключевых перспективных направлениях, как видеоконтент, скрытая реклама и расширение бренда", - отметил Баттиста. При этом, по его словам, производство печатной продукции остается "важной частью компании".

По данным газеты The Wall Street Journal, Time пытается реорганизовать свою структуру, чтобы избежать негативного эффекта от снижения численности подписчиков изданий, которыми владеет компания, а также снижения объемов продаж журналов и соответственно рекламной выручки.

Основанное в 1922 году издательство Time является одним из самых крупных в США, оно владеет более 100 журналами. Штаб-квартира компании расположена в Нью-Йорке.