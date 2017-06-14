В Японии создадут конкурента американской GPS

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ТОКИО, 14 июня. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Крупная промышленная корпорация Hitachi Zosen, государственный Development Bank of Japan и еще три японские компании решили создать объединенную фирму, которая вступит в конкуренцию с американской системой глобального позиционирования GPS в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она будет использовать собственную японскую космическую систему, позволяющую определять координаты объекта с точностью до нескольких сантиметров, говорится в поступившем в ТАСС официальном сообщении Hitachi Zosen, которая контролирует более 35% акций новой компании.
Компания получит доступ к национальным спутникам космического позиционирования серии "Митибики" ("Указывающие путь"). Запущено уже два таких аппарата, а к весне 2018 года на орбите их будет четыре. Группировка этих аппаратов будет способна определять координаты объектов на поверхности Земли с погрешностью порядка 6 см. У нынешней американской GPS она составляет примерно 10 метров.
Японская компания намерена предложить свои услуги в частности для автомобильной навигации. Большая точность позиционирования, как надеются акционеры новой фирмы, позволит использовать ее возможности для беспилотных машин, в частности, для сельскохозяйственных. Уже есть проект применения таких систем навигации для обширных сельскохозяйственных угодий в Австралии.
С 2018 года японские спутники "Митибики" станут действовать как дополнение к американской GPS. К 2023 году группировка будет увеличена до семи аппаратов и сможет работать в Азиатско-Тихоокеанском регионе совершенно автономно. Американская система GPS действует глобально и имеет на орбите 31 спутник.