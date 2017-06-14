"Роснефть" поставит "дочке" в Монголию около 1 млн тонн нефтепродуктов

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Нефтяная компания "Роснефть" поставит в адрес "Роснефть-Монголия" с июня 2017 года по июнь 2018 года нефтепродуктов в объеме до 966,240 тыс. тонн, говорится в сообщении российской компании.
Общая стоимость поставки составит до 514 млн долларов.
В конце 2016 года сообщалось, что Монголия обратилась к банку ВТБ с просьбой рассмотреть возможность долгосрочного финансирования на сумму $200 млн и улучшения условий по процентным ставкам при кредитовании. Основным поставщиком нефтепродуктов в Монголию является "Роснефть". Ранее ВТБ открыл Банку развития Монголии кредитную линию на $300 млн и сроком на 3 года для закупки российских нефтепродуктов для нужд растущего горнодобывающего сектора страны.