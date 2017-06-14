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Объем инвестиций в проекты на Дальнем Востоке превысил 3 трлн рублей

Экономика и бизнес
14 июня, 10:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

По словам полпреда президента РФ в регионе Юрия Трутнева, по итогам первого квартала 2017 года объем инвестиций вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Более 3 трлн рублей инвестиций привлечено на Дальний Восток в рамках заключенных соглашений. Об этом в интервью радиостанции "Бизнес-ФМ" в среду сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в регионе Юрий Трутнев.

"У нас по соглашениям объем заявленных инвестиций превысил 3 триллиона (рублей - прим. ТАСС). Это пока соглашения, но 745 млрд (рублей) уже в стадии строительства. 25% инвестиций иностранные. Наши уважаемые соседи из Китая, Японии, Кореи тоже вкладывают сюда деньги", - сказал Трутнев.

По его словам, по итогам первого квартала 2017 года объем инвестиций вырос в регионе на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого.

"У нас индекс прироста инвестиций 110% по четырем итоговым месяцам. Это плюс 10% к такому же уровню прошлого года. И в прошлом году (прирост) был такой же. Мы уверено демонстрируем, что инвестиционная привлекательность Дальнего Востока выше, чем инвестиционная привлекательность других регионов РФ", - сказал полпред.

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