"Зеленые" технологии для производств обсудят на выставке ИННОПРОМ-2017

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Вопросы эффективного ресурсопользования и формирования "зеленых" финансовых инструментов для устойчивого развития регионов обсудят в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017, которая пройдет с 10 по 13 июля в Екатеринбурге. Об этом сообщили в среду в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

"В рамках ИННОПРОМА состоится панельная дискуссия "Переработка вторичного сырья как эффективное ресурсопользование. Логистика и размещение отходов", где будут обсуждаться проблемы размещения, хранения и транспортировки отходов, инновационные технологии переработки и возможности предприятий по использованию вторичных ресурсов", - говорится в сообщении.

Также пройдет конференция "Формирование "зеленых" финансовых инструментов для устойчивого развития регионов", где эксперты оценят перспективы снижения инвестиционных рисков и сроков окупаемости экологически ориентированных проектов, взаимодействие банков с региональными властями с целью выработки эффективного финансирования и реализации зеленых проектов, а также мер региональной поддержки "зеленых" производств. В департаменте добавили, что оба мероприятия пройдут на стенде Свердловской области 12 июля в рамках работы Всероссийского Конгресса "Промышленная экология регионов".

"Выбирая "зеленые" технологии для производств, создавая системы, перерабатывающие вторичные ресурсы, мы не только сохраняем природный капитал, мы модернизируем экономику регионов, формируем баланс между развитием промышленности и природой. Для этого необходимо взаимодействие финансовых институтов с органами власти и государственного управления с целью формирования программ лояльности для эколого- ориентированных производств", - отметила соорганизатор Всероссийского Конгресса, председатель совета директоров ЗАО "Зеленая Долина" Юлия Корнеева.

ИННОПРОМ - международная промышленная выставка, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Национальная экспозиция партнера выставки в 2017 году - Японии - займет 3 тыс. кв. м, а численность японской делегации превысит 500 человек. На выставке разместятся также национальные экспозиции Германии, Италии, Индии, Южной Кореи. Деловая программа выставки будет включать более 150 мероприятий, участниками станут 640 российских и иностранных компаний-экспонентов.