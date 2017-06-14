МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз мирового спроса на нефть в 2017 году на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с майским прогнозом - до 97,8 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в июньском докладе агентства.

При этом МЭА по-прежнему ожидает, что мировой спрос на нефть в 2017 году вырастет на 1,3 млн баррелей в сутки относительно показателя 2016 года.

В июньском докладе впервые опубликован прогноз МЭА по мировому спросу на нефть в 2018 году. В частности, МЭА ожидает, что мировой спрос на нефть в 2018 году вырастет на 1,4 млн баррелей в сутки относительно показателя 2017 года и составит 99,27 млн баррелей в сутки.

На фоне публикации доклада МЭА цены на нефть удерживаются на уровне $48. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года в ходе торгов 14 июня на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,19% - до $48,14 за баррель.

О добыче нефти

Страны - члены ОПЕК нарастили добычу нефти в мае 2017 года на 290 тыс. баррелей - до 32,08 млн баррелей, следует из отчета МЭА.

Согласно ему, соглашение ОПЕК о сокращении добычи нефти в мае выполнялось на 96%, то есть на том же уровне, что и в апреле. При этом страны, не входящие в картель, значительно улучшили соблюдение договоренностей, говорится в отчете. Показатель вырос с 70% в апреле до 83% в мае.