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МВФ повысил прогноз роста ВВП Китая в 2017 году до 6,7%

Экономика и бизнес
14 июня, 11:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

В среднем в 2018-2020 гг. рост экономики страны прогнозируется до 6,4%

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Международный валютный фонд повысил прогноз роста экономики Китая до 6,7% в 2017 году и до 6,4% в среднем в 2018-2020 годах. Об этом говорится в опубликованном на сайте Фонда пресс-релизе по итогам визита в Китай группы экспертов МВФ.

"Согласно прогнозу сотрудников МВФ, ВВП (Китая) увеличится в 2017 году на 6,4%, и в среднем на 6,4% в год в 2018-2020 гг.", - отмечается в документе.

В апреле МВФ прогнозировал, что в 2017 году рост ВВП КНР составит 6,6%, а в 2018 - 6,2%.

Группа экспертов МВФ рекомендовала властям Китая ускорить проведение реформ, направленных на изменение модели развития экономики страны, при котором главной движущей силой должно стать потребление, а не инвестиции. По мнению сотрудников миссии Фонда, китайские власти должны продолжать меры по устранению рисков, существующих в финансовом секторе, даже если это приведет к некоторому снижению экономического роста.

В Китае происходит постепенное замедление темпов роста национальной экономики. Так, в 2010 году этот показатель был на уровне 10,4%, в 2011 году - 9,2%, а в 2012 году - 7,8%. По итогам 2013 года темпы роста экономики Китая замедлились до 7,7%, в 2014 году до 7,3%, а в 2015 году они составили 6,9%. В 2016 году этот показатель замедлился до 6,7%.

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