Mazda отзывает в России более 4,5 тыс. автомобилей

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. ООО "Мазда Мотор Рус" отзывает в России более 4,5 тыс. авто Mazda 5, реализованных с февраля 2005 г. по сентябрь 2010 г., в связи с риском отказа подушек безопасности. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

"Причиной отзыва автомобилей марки Mazda 5 является установленный в качестве аксессуара выключатель подушек безопасности переднего пассажира, боковая подушка и/или шторка безопасности могут не сработать надлежащим образом в случае бокового столкновения, если при установке выключателя параметры конфигурации автомобиля не были обновлены надлежащим образом", - говорится в сообщении.

На указанных автомобилях будет выполнена проверка и обновление конфигурации выключателя подушек безопасности переднего пассажира. Если на автомобиле данный узел не установлен, то проведение ремонта не требуется, отмечает Росстандарт.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.