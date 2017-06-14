Данкверт оценил прямой ущерб России от АЧС в 5 млрд рублей

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Прямой ущерб России от АЧС составляет 5 млрд рублей, косвенный - в 50-70 млрд рублей. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, выступая в Совете Федерации в рамках "правительственного часа".
"Мы за это время потеряли 800 тысяч свиней, примерно прямые убытки от африканской чумы свиней 5 млрд (рублей), косвенные можно считать по-различному, но от 50 до 70 (млрд рублей) от простоя предприятий", - сказал он.
Такие убытки понесла Россия с момента занесения болезни на территорию страны в 2007 году.
По словам Данкверта, за этот период было зарегистрировано 1144 вспышки АЧС в 46 субъектах.
Болезнь животных, вызванная АЧС, угрожающая отрасли свиноводства, проникла в Россию с территории Грузии в 2007 году. Сейчас вспышки заболевания обнаруживаются периодически в различных областях России, а также в Белоруссии и на Украине. АЧС не опасна для человека, но смертельна для диких и домашних свиней. Зараженное поголовье полностью уничтожается во избежание дальнейшего распространения болезни, из-за чего производители несут экономические потери.
В 2016 году ущерб от АЧС в России резко возрос и, по оценке Минсельхоза, превысил 1,5 млрд рублей. При том, что в 2015 году ущерб от болезни составил всего 96 млн рублей.