"Газпром" построит три межпоселковых газопровода в Адыгее

МАЙКОП, 14 июня. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Компания "Газпром" в 2017 году планирует приступить к строительству трех межпоселковых газопроводов в Красногвардейском, Майкопском и Шовгеновском районах. Об этом по итогам состоявшейся в Санкт-Петербурге рабочей встречи врио главы республики Мурата Кумпилова и председателя правления компании "Газпром" Алексея Миллера сообщили в пресс-службе исполнительных органов власти региона.

"В 2017 году "Газпром" планирует приступить к возведению трех межпоселковых газопроводов. Кроме того, компания продолжает разработку проектно-сметной документации на строительство пяти межпоселковых газопроводов в Гиагинском и Красногвардейском районах, а также планирует приступить к проектированию еще трех - в Тахтамукайском и Шовгеновском районах", - уточнили в пресс-службе.

За последние 10 лет "Газпром" построил в Адыгее 13 межпоселковых газопроводов общей протяженностью свыше 152 км, затратив на эти цели около 1 млрд рублей. Результатом стало повышение уровня газификации населенных пунктов с 69,3% до 91,8%. При этом актуальным остается вопрос исполнения обязательств региона по подготовке потребителей к приему газа. С 2011 года построено более 63% распределительных сетей, подготовлено к приему газа свыше 24% квартир и домовладений, более 8% котельных.

Отдельно Алексей Миллер и Мурат Кумпилов обсудили перспективы развития рынка газомоторного топлива в Адыгее. В республике действует одна принадлежащая "Газпрому" автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная в столице региона. Компания планирует построить две новые АГНКС, одну из них - в Майкопе, добавили в пресс-службе.

"Благодаря эффективной реализации программных мероприятий уровень газификации Адыгеи сегодня является одним из самых высоких в стране - почти 92%. Сегодня мы ставим задачу активизировать деятельность по строительству распределительных сетей, подготовке потребителей к приему газа и доведению уровня газификации республики до 100%. Особенно это касается динамично развивающегося Тахтамукайского района, где потребности в энергоресурсах уже превышают существующие возможности газораспределительной системы", - цитирует пресс-служба Кумпилова.

Программа развития газоснабжения и газификации Адыгеи, рассчитанная на ближайшие три года, предусматривает газификацию 26 населенных пунктов сельской местности. На ее реализацию по линии "Газпрома" планируется направить порядка 1,8 млрд рублей. Это позволит построить газопровод общей протяженностью более 180 км.