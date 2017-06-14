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ФАС отложила рассмотрение дела о повышении цен на 4G модемы "большой тройкой" операторов

Экономика и бизнес
14 июня, 11:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Дело было возбуждено на основании заявления гражданина о синхронном повышении цен на 4G модемы в России

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение дела в отношении "Вымпелкома" ("Билайн"), "Мегафона" и МТС по признакам нарушения закона о защите конкуренции в отношении цен на 4G модемы из-за необходимости получения дополнительной информации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС.

14 июня антимонопольная служба рассматривала дело, возбужденное на основании заявления гражданина о синхронном повышении цен на 4G модемы в России.

"Дело отложили в связи с необходимостью получения дополнительной информации", - заявили в пресс-службе ФАС. Дата следующего рассмотрения пока не назначена.

Комментируя ситуацию, в "Мегафоне" заявляли, что не поднимали цены на 4G модемы. Компания направила в ФАС всю необходимую информацию. В МТС и "Вымпелкоме" отказались от комментариев.

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