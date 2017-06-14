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Рогозин: инвестпроекты по развитию Арктики должны быть скоординированы между собой

Экономика и бизнес
14 июня, 12:30 UTC+3 САБЕТТА /ЯНАО/ 14, июня. /ТАСС

Скоординированные действия помогут избежать неэффективного расходования денежных средств, считает вице-премьер РФ

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САБЕТТА /ЯНАО/, 14 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин призвал координировать работу по реализации инвестпроектов в Арктике, чтобы не распылять бюджетные ресурсы. С таким предложением он выступил на заседании Госкомиссии пр развитию Арктики.

"К сожалению, реализуемые проекты не всегда скоординированы между собой, что влечет неэффективное расходование средств и не позволяет добиться желаемого мультипликативного эффекта, - отметил он. - В условиях ограниченных бюджетных ресурсов крайне важно увязывать инвестиционные проекты между собой". По словам вице-премьера, сейчас активно идет работа над новой редакцией государственной программы "О социально-экономическом развитии Арктической зоны", в которую государство закладывает механизмы, необходимые для создания инфраструктуры для развития опорных зон в целях реализации инвестиционных проектов.

Рогозин напомнил, что ежегодно на территории ЯНАО добывается более 505 млрд куб. м. газа, а это 80% от общего объема всего российского голубого топлива. Извлекаемый объем нефти и газового конденсата составляет 52,5 млн тонн. Это - 9,6% от общего объема нефти в России. Разведанные извлекаемые запасы составляют 13% от всех запасов нефти России. Основными производителями энергоресурсов в регионе являются "Газпром" и "Новатэк". Построена самая северная железная дорога "Обская-Бованенково", функционируют два новых аэропорта, строится новый морской порт Сабетта, создаются объекты энергогенерации. На территории округа реализуется крупный железнодорожный проект - "Северный широтный ход", который позволит удвоить суммарные провозные возможности транспортной инфраструктуры региона, а также вовлечь в хозяйственный оборот месторождения, не имевшие ранее перспектив к освоению по причине транспортной недоступности.

"Такое серьезное развитие - это следствие реализации на территории округа ряда крупных проектов, - отметил вице- премьер. - Если сложить весь огромный ресурсный потенциал, которым обладает округ, с перспективами развития транспортной инфраструктуры, все это вместе может сформировать одну из ключевых опорных зон развития российской Арктики". При этом Рогозин сделал особый акцент на том, что развитие опорных точек в Арктике должно преследовать не только экономические, но и социальные интересы.

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