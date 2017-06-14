Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев назначил Надежду Самойлову и Андрея Миняева заместителями руководителя Росреестра

Экономика и бизнес
14 июня, 12:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Таким образом, теперь у главы Росреестра Виктории Абрамченко вновь стало семь заместителей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Надежду Самойлову и Андрея Миняева заместителями руководителя Росреестра. Соответствующие распоряжения опубликованы сегодня на официальном интернет- портале правовой информации.

"Назначить Самойлову Надежду Сергеевну заместителем руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии", - говорится в документе. Согласно другому распоряжению, аналогичный пост теперь займет Андрей Миняев.

Таким образом, теперь у главы Росреестра Виктории Абрамченко вновь стало семь заместителей после того, как в апреле глава правительства освободил двоих заместителей Абрамченко по их просьбе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Отставки и назначения
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Скачки на приз президента
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за ливня с грозой
2
На Урале найден живым четырехлетний ребенок, пропавший в лесу 10 июня
3
Средний балл за ЕГЭ по профильной математике вырос до 47 в 2017 году
4
Обвиняемая в подготовке теракта в Ростове-на-Дону планировала самоподрыв
5
Путин назвал Клинтон энергичной женщиной
6
Собянин открыл в Москве продовольственную круглогодичную ярмарку
7
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
Темы дня
Загрузка...
Реклама