МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Надежду Самойлову и Андрея Миняева заместителями руководителя Росреестра. Соответствующие распоряжения опубликованы сегодня на официальном интернет- портале правовой информации.

"Назначить Самойлову Надежду Сергеевну заместителем руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии", - говорится в документе. Согласно другому распоряжению, аналогичный пост теперь займет Андрей Миняев.

Таким образом, теперь у главы Росреестра Виктории Абрамченко вновь стало семь заместителей после того, как в апреле глава правительства освободил двоих заместителей Абрамченко по их просьбе.