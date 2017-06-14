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Рогозин: вывод на полную мощность "Ямала СПГ" кратно увеличит грузопоток Севморпути

Экономика и бизнес
14 июня, 12:33 UTC+3 САБЕТТА САБЕТТА 14, июня. /ТАСС

Вице-премьер РФ отметил, что в связи с реализацией проекта "Ямал СПГ" в прошлом году объем грузоперевозок по Севморпути превысил 7,3 млн тонн

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САБЕТТА, 14 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин ожидает, что запуск на полную проектную мощность проекта "Ямал СПГ" даст возможность существенно увеличить грузопоток по Севморпути (СМП). Об этом он заявил на заседании Госкомиссии пр развитию Арктики.

"Рекордный за всю историю объем грузоперевозок по Северному морскому пути, который составил в прошлом году более 7,3 млн тонн, напрямую связан с реализацией проекта "Ямал СПГ". В дальнейшем вклад проекта в наращивание объема грузоперевозок по СМП возрастет кратно", - сказал он.

Рогозин напомнил, что в рамках проекта планируется ежегодное производство 16,5 млн тонн сжиженного природного газа и до 1,1 млн тонн стабилизированного газового конденсата с преимущественной поставкой на рынке стран Азиатско-тихоокеанского региона. 

При этом Рогозин заметил, что нужно правильно организовать эту работу. "Здесь нужен тоже государственный подход, подключение МИД, наших торгпредств", - сделал акцент зампред правительства, пообещав переговорить с чиновниками, возглавляющими российские части межправкомиссий.

"Если пойдет такими темпами, а оснований пессимистично думать пока у нас нет, то действительно, это создаст из СМП крайне привлекательный и очень конкурентный маршрут, а если потом мы его наполним промышленными товарами, промышленными грузами промышленного индустриального Урала, Сибири, тогда это будет работать", - заключил вице-премьер.

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