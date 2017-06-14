Рогозин предложил продумать вопросы кооперации бизнеса и государства по созданию ледоколов

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САБЕТТА, /ЯНАО/, 14 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин считает, что в сложившихся экономических условиях новый ледокольный флот необходимо создавать в кооперации бизнеса и государства. Продумать возможные варианты сотрудничества он предложил, выступая на заседании Государственной комиссии по развитию Арктики.
"В условиях существенных бюджетных ограничений решить вопрос развития атомного ледокольного флота в краткосрочной перспективе без участия бизнеса будет довольно сложно, - заявил он. - Предлагаю обсудить возможные формы и условия кооперации государства и бизнеса для решения такой амбициозной задачи".
По словам Рогозина, увеличение грузопотока по Севморпути заставляет задуматься и о необходимости организации круглогодичной навигации в его акватории. Это, отметил он, потребует комплексного подхода, чтобы обеспечить гидрографическую, гидрометеорологическую и картографическую информацию, усилить мероприятия по спасению, предупреждению от разливов нефти, надо сформировать устойчивую связь и доступ к Интернету, развитие портовой инфраструктуры. "Большую роль в этом будет играть ледокольное обеспечение, - подчеркнул Рогозин. - Совершенно очевидно, что потребуются новые атомные ледоколы, помимо уже 3-х строящихся ЛК-60".
Рогозин сообщил, что 16 июня посетит Санкт-Петербург, где посмотрит, как завершатся один из наиболее важных этапов строительства атомного ледокола. "Пока мы все успеваем, но считаю, что нам надо самым жестким образом поставить под дисциплину и ОСК, и всех ее партнеров, чтобы ледокольный флот у нас был вовремя", - подчеркнул вице- премьер.
Рогозин добавил, что перспективы развития таких проектов, как "Ямал СПГ-2", неразрывно связаны с вопросом строительства ледоколов, в том числе таких как супер-ледокол "Лидер", чьи технические характеристики позволят обеспечить круглогодичное движение во всех направления по Севморпути современных газовозов и других крупнотоннажных судов. "Судя по тому, что грузы и углеводороды планируется возить не столько по западному, а именно по восточному маршруту (а он у нас является наиболее сложным с точки зрения ледокольных проводок), то нам необходимо принимать решение, чтобы запускать проект по атомному ледоколу "Лидер", - заметил он. - По ширине ледовой проводки и по толщине льда - это единственная для нас будет стопроцентная гарантия справиться с задачей всепогодной ледовой навигации".