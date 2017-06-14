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Рогозин предлагает использовать СПГ как основное топливо для продукции машиностроения

Экономика и бизнес
14 июня, 13:19 UTC+3 САБЕТТА САБЕТТА 14, июня. /ТАСС

По словам вице-премьера, таким образом можно "получить абсолютную независимость и сделать прыжок, также как мы сделали с МС-21"

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САБЕТТА, 14 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин выдвинул идею шире использовать сжиженный природный газ (СПГ), в частности использовать его в качестве топлива для продукции машиностроения. С таким предложением он выступил на заседании Государственной комиссии по развитию Арктики.

"Такие объемы выработки СПГ должны подтолкнуть и машиностроителей к тому, чтобы посмотреть на СПГ в качестве того топлива, которое может использоваться внутри страны, - сказал он. - У нас огромные объемы машиностроения, почему бы нам не использовать это? И с точки зрения электрогенерации по всей арктической зоне и просто как топливо для новых машин".

По словам Рогозина, таким образом можно "получить абсолютную независимость и сделать прыжок, также как мы сделали с МС-21". "Мы не плелись за авиаконструкторами и авиастроителями ведущих стран, а пытались рискнуть и срезать угол, наметили точку, вышли на создание самолета, который использует современные композитные материалы и получили результат и сейчас реально конкурентоспособны. Мы выиграли", - отметил он.

"Я считаю, так и здесь при использовании СПГ надо посмотреть по всем мерам его внедрения в рамках основного топлива для машиностроения, - заключил Рогозин. - Тем более, что сейчас мы стоим на этапе принятия новых государственных программ, которые будут связаны с развитием промышленности и прежде всего машиностроения".

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