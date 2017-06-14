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Медведев: госдолг регионов продолжает расти

Экономика и бизнес
14 июня, 13:33 дата обновления: 14 июня, 13:40 UTC+3

По словам премьер-министра, в ряде мест он превысил доходы бюджета

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© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ГОРКИ, 14 июня. /ТАСС/. Госдолг регионов продолжает расти, нужно подумать о поддержке тех субъектов, нагрузка на которые слишком высока, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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"В абсолютном выражении объем государственного долга (регионов) все-таки продолжает расти, - заявил он на совещании о межбюджетных отношениях. - Причем для целого ряда субъектов долговая нагрузка остается сопоставимой с объемами региональных бюджетов, а в некоторых регионах она превысила доходы бюджетов".

По состоянию на 1 июня отмечен серьезный рост госдолга в ряде регионов. Среди них премьер назвал Республику Марий Эл, Псковскую область, Костромскую область и Хакасию, в которых госдолг уже превышает сумму налоговых и неналоговых доходов почти в полтора раза. Медведев напомнил, что при этом необходимо выполнять задачи, поставленные в "майских указах" президента, и целый ряд других обязательств. "Давайте подумаем, каким образом мы можем поддержать эти регионы и некоторые другие регионы, какой подход нужно реализовать, чтобы добиться последовательного снижения темпов долговой нагрузки на региональные бюджеты в целом", - подчеркнул Медведев.

Открывая заседание, глава правительства напомнил о задаче по равномерному развитию регионов, однако, с учетом их специфики. "Территориальная политика государства не может быть просто уравниловкой: каждый регион уникален в силу своего географического положения, природных богатств, особенностей научного и технического развития, истории и культуры", - заявил он.

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По словам главы кабмина, необходимо создавать новые стимулы для работы региональных властей, повышать их ответственность и мотивацию, а также предоставить им необходимый набор инструментов.

"Все эти подходы нашли отражение в утвержденном мною недавно плане реализации основ государственной политики и регионального развития на период до 2025 года", - напомнил Медведев. По его словам, этот документ содержит более 30 мероприятий, которые должны обеспечить сбалансированное развитие регионов.

Глава правительства напомнил о планах увеличить общий размер грантов для регионов, добившихся наибольших успехов в экономическом развитии, с пяти до 20 млрд рублей. Медведев отметил, что в прошлом году бюджеты регионов были исполнены с минимальным дефицитом, он сократился со 171 до 12,5 млрд рублей. "Это неплохое достижение", - считает глава правительства.

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