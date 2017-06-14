Ямало-Ненецкая опорная зона будет базироваться на СШХ и развитии Сабетты

САБЕТТА, 14 июня. /ТАСС/. Ямало-Ненецкая опорная зона, которую планируется создать после принятия госпрограммы по развитию Арктики, будет базироваться на реализации транспортных проектов в рамках Северного широтного хода (СШХ) и развитии морского порта Сабетта в Карском море. Об этом в среду на заседании госкомиссии, которое проходит в Сабетте, сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин.

"Сегодня Ямало-Ненецкая опорная зона базируется на нескольких "якорных" позициях - транспортном проекте "Энергия Арктики", то есть на строительстве железнодорожной магистрали Северный широтный ход, участка "Бованенково - Сабетта" и на проекте развития морского порта Сабетта", - сказал Кобылкин.

Экономический эффект

В докладе на заседании госкомиссии глава ЯНАО описал экономический эффект от создания опорной зоны и реализации проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ). "По итогам прошлого года 72% инвестиций в российской Арктике были сделаны в проекты на Ямале, их общая сумма превысила один триллион рублей. Мы смотрим в будущее и планируем создать на Ямале центр производства СПГ, продукция которого будет занимать 15% мирового рынка. Перспективные запасы полуострова Гыдан в арктическом регионе сопоставимы с запасами на всем полуострове Ямал", - добавил Кобылкин.

Проект СШХ

СШХ предполагает создание новой железной дороги длиной в 700 км, транспортный коридор соединит Северную и Свердловскую железные дороги, даст возможность вывоза грузов с новых месторождений северных районов полуострова Ямал.

В 2016 году было заключено соглашение с компанией РЖД о реализации проекта, округ взял на себя софинансирование сложнейших мостовых сооружений, включая мост через реку Обь. В марте текущего года еще одним партнером РЖД стал "Газпром", который построит 112 км дороги.

Стоимость проекта составит 240 млрд рублей, сообщал ранее Кобылкин.

Логическим продолжением магистрали СШХ является создание железнодорожного коридора "Бованенково - Сабетта" - это еще 170 км. Железная дорога с выходом к Сабетте значительно повысит загрузку нового морского порта России, обеспечит отправку экспортной продукции российских предприятий на новые рынки Европы и стран АТР.

В настоящее время совместно с частным инвестором на условиях ГЧП разрабатывается проектная документация железнодорожного участка.

Ранее губернатор ЯНАО сообщал ТАСС, что около 40 проектов могут войти в Ямало-Ненецкую опорную зону.

Опорные зоны в Арктике

В рабочем варианте доработанной госпрограммы по развитию Арктики выбрано восемь географических опорных зон: "Кольская", "Архангельская", "Ненецкая", "Воркутинская", "Ямало-Ненецкая", "Таймыро-Туруханская", "Северо-Якутская" и "Чукотская".

Целями их создания является производство технических средств и технологий, экологический мониторинг, повышение качества жизни коренных малочисленных народов и другие.