Никифоров: для устойчивой связи в Арктике необходимо 90 млрд рублей

САБЕТТА, 14 июня. /ТАСС/. Министерство связи предлагает создать группировку спутников на высокоэллиптических орбитах для обеспечения связи в Арктике. Об этом на заседании Государственной комиссии по развитию Арктики сообщил глава ведомства Николай Никифоров.

"Чтобы комплексно решить проблему (необходимо) создание группировки спутников, работающих на так называемых высокоэллиптических орбитах. Это не геостационарные аппараты, отдельная группировка, - сказал министр. - Общий объем требуемых инвестиций составляет около 90 млрд рублей".

По его словам, окупаемая часть проекта в диапазоне 30-40 млрд рублей, соответственно около 50-60 млрд рублей требуется базовая поддержка в том числе из средств федерального бюджета.

"Мы видим прямую проблему, связанную с передачей данных, - пояснил министр. - Очень ограничена пропускная способность каналов. У России достаточная группировка спутников связи на геостационарной орбите, но она фактически находится над экватором и северная зона накрывается лучами этих спутников по касательной, предельная широта для нас - это 76 градусов".

При этом, например, Сабетта находимся на уровне 71-72 градуса, поэтому это почти предел технических возможностей покрытия спутниковой связью.

Никифоров подчеркнул, что в его ведомстве понимают, что возможности бюджета ограничены.

"Мы сдержаны в реализации, тем не менее всю подготовительную работу мы ведем и будем последовательно отстаивать эту позицию в следующих циклах бюджетного планирования", - заверил министр.