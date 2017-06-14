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Холдинг "Швабе" успешно завершил испытания панорамной камеры с десятикратным увеличением

Экономика и бизнес
14 июня, 13:41 UTC+3

Новинка позволяет снимать видео с частотой 30 кадров в секунду

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© Пресс-служба холдинга "Швабе"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" корпорации "Ростех" успешно завершил испытания портативной камеры для фото- и видеосъемки с десятикратным увеличением и высокой скоростью панорамного изображения, сообщили в среду в пресс-службе компании.

"В ходе тестирования прототипа устройства мы получили хорошие показатели в плане формирования единого цифрового панорамного изображения от нескольких источников. Наша камера осуществляет данную процедуру в режиме реального времени и по скорости создания картинки не уступает существующим российским и зарубежным аналогам", - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора "Швабе" Ивана Ожгихина.

В пресс-службе отметили, что новинка дает пользователям возможность снимать видео с частотой 30 кадров в секунду. Кроме того, камера с углом охвата по вертикали и горизонтали 360 градусов имеет функцию постредактирования в режиме реального времени, которая позволяет выравнивать геометрию и изменять яркостные характеристики. Разработанная "Швабе" аппаратура состоит из 12 камер, каждая из которых включает в себя интегрированный оптический модуль с объективом, светочувствительный сенсор, блок управления экспозицией и диафрагмой, а также интерфейсы согласования управления.

В компании ТАСС уточнили, что камера предназначена для специализированных профессиональных средств фото - и видеофиксации цифровых изображений, систем видеонаблюдения, различной техники - роботов, манипуляторов, транспорта специального назначения, пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов.

Панорамная камера для фото- и видеосъемки была впервые продемонстрирована в рамках IV Ежегодной национальной выставки-форума "ВУЗПРОМЭКСПО", которая проходила с 14 по 15 декабря 2016 года в Москве на территории Центрального выставочного комплекса "Экспоцентр". В серийное производство данная аппаратура будет запущена в 2018 году, его стоимость не уточняется.

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