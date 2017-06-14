Еврокомиссия подала в суд на Хорватию за несоблюдение норм ЕС по аудиту

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Еврокомиссия подала в Европейский суд юстиции иск против самого молодого члена Евросоюза (ЕС) - Хорватии - за несоблюдение директивы по аудиту. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

"Европейская комиссия приняла решение подать иск в Европейский суд юстиции в отношении Хорватии, которая не смогла в полном объеме включить европейские нормы по аудиту в свое законодательство", - говорится в заявлении.

Директива Еврокомиссии по аудиту, принятая в 2006 году, определяет общеевропейские нормы и критерии для официальной регистрации независимых организаций, занимающихся финансовым аудитом. Кроме того, она содержит набор правил по обеспечению независимости, объективности и соблюдения профессиональной этики этими организациями.

Еврокомиссия отмечает, что неспособность Хорватии, которая присоединилась к ЕС в 2013 году, интегрировать эти нормы в свое национальное законодательство подрывает инвестиционную привлекательность как национального рынка Хорватии, так и общего рынка ЕС.