Еврокомиссия подала в суд на Хорватию за несоблюдение норм ЕС по аудиту

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БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Еврокомиссия подала в Европейский суд юстиции иск против самого молодого члена Евросоюза (ЕС) - Хорватии - за несоблюдение директивы по аудиту. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.
"Европейская комиссия приняла решение подать иск в Европейский суд юстиции в отношении Хорватии, которая не смогла в полном объеме включить европейские нормы по аудиту в свое законодательство", - говорится в заявлении.
Директива Еврокомиссии по аудиту, принятая в 2006 году, определяет общеевропейские нормы и критерии для официальной регистрации независимых организаций, занимающихся финансовым аудитом. Кроме того, она содержит набор правил по обеспечению независимости, объективности и соблюдения профессиональной этики этими организациями.
Еврокомиссия отмечает, что неспособность Хорватии, которая присоединилась к ЕС в 2013 году, интегрировать эти нормы в свое национальное законодательство подрывает инвестиционную привлекательность как национального рынка Хорватии, так и общего рынка ЕС.