Губернатор ЯНАО предложил включить развитие порта Сабетта в госпрограмму по Арктике

САБЕТТА /ЯНАО/, 14 июня. /ТАСС/. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин предложил включить концепцию порта Сабетта в госпрограмму по развитию Арктики. Такое предложение было озвучено в среду во время заседания Государственной комиссии по Арктике в поселке Сабетта.

"Дмитрий Кобылкин обратился к председателю Госкомиссии (Дмитрию Рогозину - прим. ТАСС) с просьбой поддержать инфраструктурные инициативы Ямала при обсуждении на заседании правительства РФ и рассмотреть возможность включения в госпрограмму по развитию Арктики разработку Концепции развития многофункционального порта Сабетта", - уточнили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Морской порт Сабетта расположен в Обской губе Карского моря, является точкой Северного морского пути.

"На Ямале сегодня пересекаются многие аспекты государственной политики в Арктике. В области промышленного роста, социального и экономического развития, экологической и информационной безопасности - все здесь", - приводит пресс-служба слова Кобылкина.

В рамках проекта "Ямал СПГ" построена необходимая транспортная и социальная инфраструктура, которая обеспечивает эффективную и безопасную работу проекта.

Морской порт Сабетта построен в рамках государственно- частного партнерства, для приема строительных грузов и технологических модулей завода в первую очередь возведены грузовые причалы. Доставка грузов в порт осуществляется круглогодично, в зимнее время используется ледокольная проводка. Морской порт Сабетта станет одной из важнейших опорных точек Северного морского пути - кратчайшего маршрута, соединяющего Европу и Азию.

Для проекта "Ямал СПГ" специально построен первый из 15 танкер высшего ледового класса Arc7. Проект реализуется на полуострове Ямал за Полярным кругом на базе Южно- Тамбейского месторождения. Его оператором является ОАО "Ямал СПГ" - совместное предприятие "Новатэк" (50,1%), концерна Total (20%), Китайской национальной нефтегазовой корпорации (20%) и Фонда Шелкового пути (9,9%). Доказанные и вероятные запасы месторождения по стандартам PRMS составляют 926 млрд куб. м газа.