Госдума одобрила законопроект о фонде дольщиков

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, регламентирующий деятельность компенсационного фонда участников долевого строительства, направленного на защиту прав дольщиков.

Фонд будет формироваться за счет обязательных отчислений (взносов) застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства. Застройщик будет обязан уплачивать взносы в фонд до госрегистрации каждого договора долевого участия (ДДУ), сама регистрация ДДУ состоится только после подтверждения уплаты взноса застройщиком.

Единый реестр застройщиков

В случае, если застройщик будет признан банкротом, но им были уплачены обязательные отчисления в компенсационный фонд, выплаты компенсации участникам долевого строительства будет производиться за счет средств компенсационного фонда на основании ДДУ. За счет средств фонда может быть предоставлен компенсационный займ жилищно-строительному кооперативу (ЖСК) либо застройщику для завершения строительства многоквартирного дома и исполнения обязательств по передаче жилых помещений в нем.

Фонд будет взаимодействовать с органами регистрации прав для обеспечения контроля за исполнением застройщиком обязанности по уплате взносов и вести единый реестр застройщиков в соответствие с законом о долевом строительстве.

Размер взносов определит правительственная методика

Предусматривается, что размер взносов застройщиков в компенсационный фонд будет рассчитываться в соответствии с методикой, утверждаемой правительством РФ. Эта методика должна предусматривать величину базовой ставки, которая повышается в зависимости от кредитоспособности и финансовой устойчивости застройщика (определяется также в соответствии с методикой). Базовая ставка может изменяться не чаще одного раза в год по предложению высшего коллегиального органа фонда. Изменение базовой ставки не влечет перерасчета и корректировки размера уже внесенных взносов. Кроме того, размер взносов не должен превышать предельный процент цены договора участия в долевом строительстве, установленный правительством РФ.

Правительство РФ настаивает на переходном периоде, в рамках которого взносы составят 1,2% от цены каждого договора долевого участия до 1 июля 2018 года.

Контроль за фондом - в электронной форме

Законопроект исключает обязанность застройщика страховать свою гражданскую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по ДДУ либо получать поручительство банка за надлежащее исполнение застройщиком этих обязательств.

Коммуникация фонда с контролирующими органами субъектов РФ будет происходить через систему межведомственного электронного взаимодействия - при неисполнении этой обязанности застройщиком регистрация ДДУ будет приостановлена. В закон о банкротстве вносятся поправки, согласно которым требования фонда удовлетворяются в третью очередь после выплаты возмещения участникам строительства.

Фонду нужен парламентский контроль

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям в своем заключении указал на недостатки законопроекта и высказался за его доработку ко второму чтению.

"Возражения вызывают положения законопроекта, допускающие непрозрачное расходование фондом средств компенсационного фонда, в том числе право определять порядок их предоставления. Дополнительного обоснования требуют положения, предусматривающие возможность использования средств фонда для финансирования строительства незавершенных объектов. Учитывая прогнозируемую в самом законопроекте недостаточность средств фонда для обеспечения исполнения обязательств застройщиков, представляется целесообразным исключить возможность их предоставления на безвозвратной основе", - отмечается в тексте заключения.

Комитет также высказал озабоченность отсутствием должного контроля за деятельностью фонда. "В законопроекте отсутствуют нормы, позволяющие осуществлять эффективный контроль за деятельностью фонда, в том числе за направлениями расходования его средств. Учитывая исключительно высокую социальную значимость возлагаемых на фонд функций, представляется необходимым обеспечить надлежащий парламентский контроль за его деятельностью", - говорится в заключении.