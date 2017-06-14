Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против компании Universal Studios

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против кинокомпании Universal Studios за нарушение антимонопольных норм Евросоюза. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Рикардо Кардозо.

"Еврокомиссия сегодня запустила три отдельных расследования: в отношении компании Nike, которая является держателем прав на распространение продукции, связанной с футбольным клубом "Барселона", Universal Studios - правообладателя лицензионной продукции мультфильмов "Миньоны" и "Гадкий Я", а также Sanrio - правообладателя лицензионной продукции мультфильма Hello Kitty про японского человекоподобного кота", - сказал он.

Кардозо подчеркнул, что каждая из трех компаний подозревается в бизнес-практиках, направленных на сегментирование единого европейского рынка и препятствующих свободной трансграничной торговле своей информационной и материальной продукцией.

В качестве примера он привел ситуацию, когда покупатели в одной из стран ЕС не могут выписать пенал для карандашей Hello Kitty из соседней страны Евросоюза и обязаны приобретать его только у своего национального дистрибьютора, даже если у соседей он стоит дешевле.

Еврокомиссия отмечает, что такие практики являются прямым нарушением принципа единого рынка Евросоюза.

Максимальный штраф в рамках антимонопольных расследований ЕС может составлять до 10% от годового оборота компании.