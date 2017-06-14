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Эксперты РАНХиГС: население РФ ожидает инфляцию по итогам 2017 года на уровне 10%

Экономика и бизнес
14 июня, 14:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Специалисты напоминают, что на таком же уровне, около 10%, ожидаемая инфляция была до кризиса в 2013 - первой половине 2014 года

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Население России оценивает инфляцию в значительно большем размере, чем официальные данные Росстата и Центрального банка, и ожидает по итогам текущего года инфляцию на уровне 10%.

Об этом говорится в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения, подготовленном экспертами Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

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Инфляция в РФ в мае составила 0,4%, в годовом выражении - 4,1%

"Несмотря на снижение темпов роста потребительских цен до 4,5% в январе - апреле 2017 г. относительно января - апреля 2016 г. и декларируемых Центральным банком намерений сдерживать инфляцию на низком для России уровне 4% годовых, медианный потребитель ожидает гораздо большего роста цен - на 10% за год", - говорится в мониторинге.

Эксперты напоминают, что на таком же уровне, около 10%, ожидаемая инфляция была до кризиса в 2013 - первой половине 2014 года.

"Ответы населения на прямой вопрос о наблюдаемом за последние двенадцать месяцев росте цен на товары и услуги показывают, что медианное значение потребительской инфляции еще в январе - марте держалось на уровне 15%, в то время как официальный индекс потребительских цен Росстата уже тогда опустился ниже 5% в год", - сообщается в мониторинге.

По оценке экспертов РАНХиГС, по крайней мере половина опрошенных считает, что цены в ближайший год вырастут на 10% и более.

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