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Орешкин ожидает длительную волну роста российской экономики

Экономика и бизнес
14 июня, 15:04 UTC+3 ХАРБИН 14, июня. /ТАСС

Российская экономика находится в "уникальной точке" - без структурных дисбалансов и перегревов, считает глава Минэкономразвития

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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин

© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

ХАРБИН, 14 июня. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин ожидает длительную волну роста российской экономики.

"Тот фундамент изменений последних двух лет (в российской экономике - прим. ред. ТАСС), который создан, очень прочный. И, по нашим оценкам, позволит иметь длинную волну экономического роста в предстоящие годы", - сказал Орешкин на встрече с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжан Пином накануне открытия 4-го российско-китайского ЭКСПО.

В начале встречи российский министр выразил признательность Чжан Пину за участие китайской делегации в четвертом российского-китайском ЭКСПО.

"Это свидетельствует о том, что центральное правительство Китая и Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей придает очень большое значение этой площадке и в целом развитию российско- китайских отношений", - считает глава Минэкономразвития.

Он добавил, что российско-китайские отношения в последние годы развиваются очень успешно и РФ намерена выводить эти отношения на еще более высокий уровень для надежного обеспечения интересов двух стран в 21 веке.

В ходе переговоров с Чжан Пином Орешкин также пригласил участников переговоров принять участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке.

В "уникальной точке"

Российская экономика находится в "уникальной точке" - без структурных дисбалансов и перегревов, заявил Орешкин.

"Было два непростых года, связанных с адаптацией к снижению цен на нефть. Сейчас у нашей экономики на самом деле очень уникальная точка. Если прогнозировать ее структуру, прогнозировать состояние рынков, то можно отметить, что ни структурных дисбалансов, ни перегревов в отдельных сегментах российской экономики не наблюдается", - сказал Орешкин.

Говоря о предстоящем ЭКСПО, Орешкин отметил, что 2017 год начался с положительной тенденцией в товарообороте между Россией и Китаем, что помимо прочего будет поспособствовать началу новой фазы экономического роста в РФ.

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Орешкин, Максим Станиславович
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