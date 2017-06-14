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Турция отменила инспекцию мясных предприятий России

Экономика и бизнес
14 июня, 15:28 UTC+3

Пресс-секретарь Россельхознадзора сообщила, что турецкая делегация передумала приезжать в РФ

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© Денис Абрамов/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Турция отменила инспекцию мясных предприятий России, сообщила ТАСС пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

Ранее в ведомстве сообщали, что турецкая делегация проведет переговоры с Россельхознадзором 13 июня в Москве, стороны должны были обсудить вопросы ветеринарии и фитосанитарии. После встречи турецкие инспекторы планировали провести проверку российских предприятий по производству мясной продукции, расположенных в Брянской, Оренбургской и Московской областях.

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"Встреча не состоялась, потому что они передумали. Они даже визы делать не стали, инспекции тоже не будет", - сказала Мелано.

Она пояснила, что пока переговоров о назначении новой даты визита турецкой делегации не планируется.

Ранее глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев сообщал ТАСС, что снятие эмбарго на поставки турецких овощей необходимо обсуждать параллельно с отменой Турцией ограничений на молочную и мясную продукцию из РФ.

В настоящее время почти все ограничения на поставки сельхозпродукции из Турции сняты. Под запретом остались томаты. Кроме того, сохранились ограничения Россельхознадзора на ввоз томатов, перца, гранатов, баклажан, салатов латук и айсберг, кабачков и тыкв.

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