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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Турция отменила инспекцию мясных предприятий России, сообщила ТАСС пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.
Ранее в ведомстве сообщали, что турецкая делегация проведет переговоры с Россельхознадзором 13 июня в Москве, стороны должны были обсудить вопросы ветеринарии и фитосанитарии. После встречи турецкие инспекторы планировали провести проверку российских предприятий по производству мясной продукции, расположенных в Брянской, Оренбургской и Московской областях.
"Встреча не состоялась, потому что они передумали. Они даже визы делать не стали, инспекции тоже не будет", - сказала Мелано.
Она пояснила, что пока переговоров о назначении новой даты визита турецкой делегации не планируется.
Ранее глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев сообщал ТАСС, что снятие эмбарго на поставки турецких овощей необходимо обсуждать параллельно с отменой Турцией ограничений на молочную и мясную продукцию из РФ.
В настоящее время почти все ограничения на поставки сельхозпродукции из Турции сняты. Под запретом остались томаты. Кроме того, сохранились ограничения Россельхознадзора на ввоз томатов, перца, гранатов, баклажан, салатов латук и айсберг, кабачков и тыкв.