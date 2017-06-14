"Лукойл" в 2018 году планирует погасить около $2 млрд кредитов

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. "Лукойлу" далось рефинансировать подлежащие к погашению в 2018 году $3 кредитов, теперь компании предстоит погасить около 2 млрд долларов, сообщил журналистам первый вице-президент компании Александр Матыцын.

"Что касается нашего 2018 года пикового, то в настоящий момент у нас осталось к погашению примерно $2,1 млрд, это 114 млрд рублей. Мы потихонечку аккуратно срезали пик дальнейшего погашения с помощью имеющихся у нас ресурсов, что позволит более уверенно смотреть в финансовое будущее. Необходимость серьезных выплат не должна стать препятствием для наших амбициозных инвестиционной, операционной и дивидендной программ", - сказал он.

Матыцын также напомнил, что в текущем году "Лукойл" погасил еврооблигации на $500 млн по графику.

"Кроме этого, мы с начала года погасили кредит на 70 млрд рублей и привлекли кредит на $1 млрд. То есть по существу мы заменили рублевый на долларовый в связи с волатильностью рубля и тем самым снизили процентную ставку. Все это происходит в рамках оптимизации портфеля", - добавил он.

Матыцын также сообщил, что компания не планирует размещать евробонды, так как она обладает средствами от продажи непрофильного алмазного актива. Также компания не планирует досрочно выкупать евробонды.

Согласно данным компании, в 2017 году "Лукойл" должен погасить 58 млрд рублей, в 2018 году - 114 млрд рублей, в 2019 году - 101 млрд рублей, в 2020 году - 86 млрд рублей, в 2021 году - 118 млрд рублей, в 2022 году и далее - 221 млрд рублей.

Инвестиции вырастут

"Лукойл" в 2017 году планирует увеличить капитальные вложения на 7,5% по сравнению с прошлым годом - до 550 млрд рублей, сообщил Матыцын.

"С точки зрения текущих производственных показателей, без учета соглашения с ОПЕК, в этом году мы бы увеличили добычу углеводородов примерно на 4-5% по сравнению с 2016 годом. Текущий план снижен до 1-2%. В принципе, с нашей точки зрения, у нас минимальное влияние на финансовый результат и капитальные затраты. Мы должны сократить наименее эффективные месторождения в пользу более эффективных. По текущего курсу объем инвестиций составляет 550 млрд рублей, при этом из них 85% примерно в разведку и добычу, из которых более 70% будет израсходовано в России", - сказал Матыцын.

Ранее "Лукойл" планировал увеличить капитальные вложения в 2017 году до 550-600 млрд рублей в зависимости от курса рубля по отношению к доллару. Капитальные затраты "Лукойла" в 2016 году составили 511,5 млрд рублей, снизившись на 15,8% по сравнению с показателем за 2015 год.

По словам Матыцына, в текущем году компания ожидает снижения добычи нефти на 1%. "По нефти у нас небольшое снижение - на 1% с учетом продления сделки с ОПЕК. Планировался рост на 1%", - сказал он.

Ранее глава "Лукойла" Вагит Алекперов заявлял, что компания в 2017 году сократит добычу нефти на 2,3 млн тонн по сравнению с планом и добудет 88 млн тонн. В 2016 году "Лукойл" снизил добычу на 8,7% - до 91,9 млн тонн.

Матыцын отметил, что в основном регионе своей деятельности - Западной Сибири - "Лукойл" планирует "управляемое снижение добычи на 2-3% в год".