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Казахстан потратил более $1,3 млрд на подготовку "ЭКСПО-2017"

Экономика и бизнес
14 июня, 17:02 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 14, июня. /ТАСС

По данным пресс-службы акимата Астаны, при подготовке к выставке были реализованы инвестиционные проекты на общую сумму $793 млн и созданы 5,3 тыс. рабочих мест

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АСТАНА, 14 июня. /ТАСС/. Затраты Казахстана на подготовку и проведение международной выставки "ЭКСПО-2017", по предварительным подсчетам, превысили $1,3 млрд. Об этом сообщает в среду информационное агентство LS Aqparat со ссылкой на главу национальной компании "Астана ЭКСПО-2017" Ахметжана Есимова.

"Во сколько обошелся наш проект - рано еще пока говорить. Мы эту цифру обязательно озвучим, но на сегодняшний день это будет где-то около 400 с лишним миллиардов тенге (более $1,3 млрд - прим. ТАСС). Это строительство объектов, проведение мероприятий, включая все", - приводит LS Aqparat слова Есимова.

Как рассказали агентству в пресс-службе акимата Астаны, при подготовке к выставке были реализованы инвестиционные проекты на общую сумму $793 млн и созданы 5,3 тыс. рабочих мест. В развитие инфраструктуры инвестировано около $275,3 млн, в том числе свыше $154 млн в сферу транспорта и почти $101 млн в жилищно-коммунальное хозяйство. Муниципальные власти столицы Казахстана рассчитывают, что экспозицию посетят более 2 млн туристов из-за рубежа и других городов республики, что обеспечит полную загруженность 230 гостиниц и хостелов.

Международная специализированная выставка "ЭКСПО-2017" на тему "Энергия будущего" проходит в Астане с 10 июня по 10 сентября. В ней участвуют 115 государств и 22 международные организации.

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