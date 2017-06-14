Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдума одобрила законопроект о регулировании работы мессенджеров

Экономика и бизнес
14 июня, 17:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Документом предусматривается возможность блокировки мессенджера по решению профильного ведомства, принятому на основании решения суда

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании деятельности сервисов обмена электронными сообщениями (мессенджеров).

Авторами этой инициативы выступили в конце мая зампред думского комитета по информационной политике Марина Мукабенова ("Единая Россия"), депутаты Олег Николаев ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ). Среди прочего документом предусматривается возможность блокировки мессенджера по решению профильного ведомства, принятому на основании решения суда.

Инициатива разработана "в целях определения порядка осуществления деятельности сервисов обмена электронными сообщениями (мессенджеров)", говорится в пояснительной записке. "Законопроект определяет понятие организатора обмена мгновенными сообщениями и возлагает на данного субъекта обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей сети Интернет, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ", - отмечается в ней.

Кроме того, проектом предлагается "осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи", указывают разработчики. Наряду с обязанностями по идентификации на мессенджеры планируется возложить "обязательства по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, обеспечению возможности рассылки электронных сообщений по инициативе органов государственной власти, а также по ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ".

В случае неисполнения мессенджером требований уполномоченного федерального органа исполнительной власти об ограничении рассылки массовых электронных сообщений, публикации и (или) передачи электронных сообщений, а также электронных сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ, законопроект предусматривает возможность ограничения оператором связи доступа к этому сервису в связи с решением уполномоченного органа, принятого на основании вступившего в законную силу решения суда.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2018 года. До этого момента владельцы мессенджеров должны будут привести их работу в соответствие с устанавливаемыми для них требованиями.

Позиция профильного комитета

Профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в своем заключении поддержал законопроект, но высказал к нему ряд замечаний. В частности, инициатива возлагает на организатора обмена мгновенными сообщениями обязанность "обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей сети Интернет, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ".

"При этом идентификация пользователей Интернета осуществляется оператором связи с использованием абонентского номера, на основании договора об идентификации, заключенного организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями с оператором связи", - говорится в заключении. По мнению депутатов комитета, необходимо обратить внимание на то, что в настоящее время многие мессенджеры "идентифицируют своих пользователей без использования абонентского номера, в связи с чем требует дополнительного обсуждения вопрос идентификации таких пользователей по номеру телефона".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Регулирование интернета в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Скачки на приз президента
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белоруссия перестанет учитывать рубль в валютных резервах из-за перехода на методику МВФ
2
Бизнесмен Михайлов просит взыскать с Навального и ФБК 500 тыс. руб. по иску о защите чести
3
Проезд в пригородных электричках Москвы подорожает с 1 июля
4
На Урале найден живым четырехлетний ребенок, пропавший в лесу 10 июня
5
Средний балл за ЕГЭ по профильной математике вырос до 47 в 2017 году
6
Орешкин ожидает длительную волну роста российской экономики
7
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
Темы дня
Загрузка...
Реклама