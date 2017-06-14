От Волги до Янцзы: чем готово делиться Поволжье с Китаем

Второе ежегодное заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате проекта "Волга - Янцзы" состоится 16 июня в китайском городе Хэфэй. Делегация из Приволжского федерального округа (ПФО) уже подготовила необходимые документы для подписания соглашений с китайскими партнерами.

Как рассказали ТАСС участники проекта из разных регионов ПФО, российская сторона готова предложить китайским партнерам знания, технологии и продукты питания. В ответ Поволжье ждет инвестиции. Ожидается, что отдельные соглашения будут подписаны уже во время встречи в Китае.

Ассоциация вузов

Как рассказал ТАСС ректор Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) им. Р. Е. Алексеева Сергей Дмитриев, одним из первых 16 июня будет подписываться соглашение о создании Ассоциации российско-китайских вузов - учебных заведений ПФО и верхнего и среднего течения реки Янцзы. Для этого в Поволжье уже создана региональная ассоциация, которую возглавляет Дмитриев.

"Создание такой ассоциации - это первый реальный практический шаг в проекте "Волга - Янцзы". Сегодня создается первая мощная структура, которая должна резко наладить обмен молодежью. Студенты - это будущее. ПФО насыщен и высокотехнологичными промышленными предприятиями, и ведущими университетами", - рассказал ТАСС Дмитриев. В ассоциацию войдут 34 вуза Поволжья и 29 университетов с китайской стороны.

Еще до создания ассоциации стороны наладили активный обмен студентами и проведение ежегодного российско-китайского молодежного форума. Молодежный форум "Волга - Янцзы" стал эффективным инструментом народной дипломатии, считают в полпредстве президента РФ по ПФО. В прошлом году он состоялся на площадке форума "iВолга" в Самарской области. В этом году делегацию студентов Поволжья с 6 по 17 июня принимает китайская сторона в провинции Аньхой.

Знания вместо технологий

В российских университетах уже сейчас имеется много разработок и технологий, которые интересны китайским партнерам. Но передать технологию не всегда возможно, отметил ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева. Так, например, специалисты из Поднебесной заинтересованы в российских ядерных технологиях, передавать которые запрещено. А вот учить иностранцев, чтобы те сами додумались до подобных технологий, никто не запрещал.

"У нас есть подписанные соглашения об образовательных услугах, о переподготовке китайцев. Вместо того, чтобы передавать наши технологии, мы даем им знания. Например, сегодня в нашем Институте ядерной энергии самый большой в мире стенд на жидком свинце. Температура циркулирующего жидкого свинца 550 градусов, расход 2000 тонн в час - вот эти технологии очень интересуют китайцев из Хэфэя. Я был у них в Хэфэе, конечно, прекрасно оборудованные университеты, и я был в Академии наук Института физики плазмы - они там пытаются, но нас не догонят", - рассказал Дмитриев ТАСС.

Чтобы получить доступ к нашим технологиям, представители из КНР отправляют в Россию самых подготовленных студентов. Например, дети руководства ведущего ядерного института Китая образование получают в Нижнем Новгороде. "Их могли бы направить и в Оксфорд, и в Кембридж, да и в Москву. Но за атомными специальностями они приезжают сюда, так как видят наши технологии, которых нет у Китая", - добавил Дмитриев.

Совместные IT-разработки

Есть у российских ученых и такие разработки, делиться которыми не запрещается. Речь идет об IT -технологиях. Одна из них - объединение 2D и 3D дисплеев в одном устройстве. Над технологией переключаемого дисплея сейчас работает команда разработчиков из Национального исследовательского нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, Института металлоорганической химии им. Г. А.Разуваева РАН, а также из Гонконгского университета науки и технологии. Возглавляет команду разработчиков компания "Менса" - участник инновационного центра "Сколково".

"Речь идет о технологии переключаемого дисплея. У него будет два режима. Один обычный плоский дисплей - это режим 2D. Другой режим - 3D, для просмотра которого не нужны очки. Причем любой произвольный сектор дисплея может быть, как 2D, так и 3D. В том числе одновременно: часть дисплея 2D, а другая часть 3D", - рассказал ТАСС директор компании Сергей Мосунов.

На рынке уже существует 3D дисплей. Но на нем, по словам Мосунова, низкое качество картинки в формате 2D, а хорошее качество в обоих режимах доступно только с использованием специальных очков, что для пользователей неудобно. "Решение нашей команды убирает неудобства для всех дисплеев: смотреть фильмы, играть в 3D без очков, конечно, хорошо, но без 2D тоже не обойтись, особенно когда нужна текстовая информация. То есть для смартфонов, планшетов и больших экранов это очень востребовано", - добавил директор компании.

Выйти на предприятия из КНР, с которыми сейчас разработчики ведут переговоры, помогли специалисты проекта "Волга - Янцзы". Разработкой заинтересовались китайские производители 3D дисплеев, за счет нее они могут в десятки раз увеличить рынок своей продукции. По словам разработчиков, как раз сейчас идет обсуждение внедрения новой технологии в производство. Однако специалисты отмечают, что на это понадобится много времени и интенсивной совместной работы. В проект уже инвестировано 500 тысяч долларов, в планах инвестировать еще 1,5 млн долларов.

Российские продукты - на китайский стол

Параллельно с межправительственным проектом "Волга - Янцзы" работу по сотрудничеству с Китаем ведет и одноименная некоммерческая организация, созданная а рамках проекта в Нижнем Новгороде (НОО ПК "Волга - Янцзы"). "Мы вплотную подошли к заключению контрактов на поставку продуктов питания из регионов ПФО в Китай. Китайцы согласовали десять позиций по продуктам, которые им интересно получать от нас. Каталоги выбранных предприятий мы перевели на китайский язык и отправили китайским партнерам, чтобы планировать крупные поставки", - рассказал ТАСС генеральный представитель НОО ПК "Волга-Янцзы" в КНР Андрей Белов.

Пробная поставка выбранных продуктов из ПФО в Китай запланирована уже на июнь 2017 года. От каждого предприятия партнерам поступит по 2 тонны продукции в ассортименте. Уже по результатам пробной поставки будут заключаться долгосрочные контракты на экспорт продуктов из Поволжья в Китай.

"В первую очередь китайцы заинтересовались мукой, растительным маслом, консервами, бакалеей, кондитерскими изделиями, медом. Чуть позже мы будет решать вопрос о поставке мороженого и рыбы, для этого требуются особенные вагоны с рефрижераторами для поддержания правильной температуры", - рассказал Белов. Продукцию из ПФО подбирают под определенные желания китайцев. Так, например, особые требования они выставляют перед хлебозаводами - их интересует продукция со сроком хранения от 6 месяцев до 1 года. Переговоры о поставках уже ведут с компанией из Татарстана.

По словам Белова, дальше всех в сотрудничестве с Китаем продвинулась Башкирия. Республика уже поставляет в Китай мед, однако "объем крайне невысокий, это скорее прощупывание рынка", уточнил ТАСС вице-премьер Башкирии Ирек Мухаметдинов, курирующий аграрные вопросы. В Башкирии много перспективных наработок по сотрудничеству в сельском хозяйстве. "Мы прорабатываем поставку мороженого. Китайцы заявили, что наше мороженое любят, но не все сделано для того, чтобы его закупить", - добавил Мухаметдинов.

Кондитерские предприятия Пензенской области специально объединились, чтобы развивать совместные проекты с китайской стороной. В Министерстве экономики Пензенской области корр. ТАСС сообщили, что Пензенская область в рамках проекта "Волга - Янцзы" намерена наладить взаимоотношения с китайской стороной в области пищевой переработки и поставки изделий предприятий кондитерского кластера.

Определенным избытком сельскохозяйственной продукции - пшеницы и сои, а также растительного масла, меда, кондитерских изделий - обладает Саратовская область. По словам генерального директора Саратовской ассоциации экспортеров (САРЭКС) Михаила Якубова, предполагается, что именно эти товары и пойдут на экспорт в Китай.

Как продукты доставят в Китай

Чтобы начать поставки продукции из ПФО в КНР будет задействована железная дорога. Развивать грузовое железнодорожное сообщение в рамках проекта "Волга - Янцзы" уже готовы Пермский край и китайская провинция Цзянси. Соответствующий меморандум планируется подписать 16 июня в городе Хэфэй, также на втором заседании Совета по сотрудничеству в формате проекта "Волга - Янцзы, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Прикамья.

"Меморандум о развитии прямого железнодорожного грузового маршрута Пермский край - провинция Цзянси - это развитие уже подписанного соглашения о сотрудничестве между Пермским краем и китайской провинцией. Документ предполагает договоренности о совместной проработке экспортно-импортного железнодорожного сообщения", - уточнили в региональном правительстве.

Начало работы прямого грузового маршрута запланировано на осень 2017 года. Пермский край обеспечит поставку древесины с целью дальнейшего производства комплектующих для мебели. Китайские партнеры, со своей стороны, будут поставлять фрукты и товары народного потребления.

Параллельно регионы решают вопросы с необходимой инфраструктурой. Например, чтобы регионы Поволжья смогли спокойно отправлять свои продукты питания в КНР, необходимо обустроить специальную лабораторию для оценки качества продукции. "На прошлой неделе мы организовали передачу федеральному учреждению по оценке качества зерна помещение, чтобы создать там лабораторию. Это будет лаборатория зерна, подсолнечника и, скорее всего, меда", - рассказал ТАСС министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов.

Китайские инвестиции в ПФО

Регионы Поволжья готовы предоставить китайским партнерам не только свою продукцию и технологии. Не менее сильно они заинтересованы в китайских инвестициях и надеются, что инвесторы из Поднебесной также придут в ПФО в рамках проекта "Волга - Янцзы". Примеры успешного сотрудничества регионов ПФО с Китаем уже есть. Один из них - это реализация проекта компании "Цзинь Му" ("Золотой лес") на территории опережающего развития (ТОР) города Чусового в Пермском крае.

Объем инвестиций в этот проект по переработке древесины уже составил около 100 млн рублей. По данным правительства Прикамья, проект увеличит загрузку леспромхозов края. "По итогам прошлого года экспорт пиломатериалов из Пермского края в Китай уже увеличился более, чем в 3 раза и составил 7,3 млн долларов", - пояснили в пресс-службе правительства края.

Есть успехи в этом направлении и в Башкирии. Инвестиции из КНР присутствуют сразу на 22 предприятиях республики. Пять из них запущены в рамках проекта "Волга - Янцзы". Это завод строительных материалов, производство по сборке легких сельскохозяйственных тракторов, строительство комбината по переработке сахарной свеклы и проекты в области туризма. Кроме того, партнеры из Поднебесной вложили 3,5 млрд рублей в строительство 30-этажного делового центра "Уфа - Янцзы", который возведут за мэрией Уфы, а внутри здания разместят выставочные залы с товарами башкирских и китайских производителей.

В Ульяновской области инвестиции китайских партнеров позволят создать около 400 рабочих мест. В этот регион специалисты из Китая готовы вложить 500 млн долларов ради строительства завода по производству цемента. Около 100 млн долларов китайские партнеры также вкладывают в строительство комплекса на 6000 голов крупного рогатого скота мясного и молочного направления в Чувашской республике. Строить объект начнут уже в 2018 году. Кроме того, зарубежные партнеры готовы вложить свои средства и в создание в республике так называемых умных теплиц для производства овощей закрытого грунта.

С Китаем сотрудничает и представитель пензенского машиностроения. Второго июня на выставке "Шелковый путь-2017" компания "Станкомашстрой" подписала соглашение о создании совместного предприятия. Партнеры из Поднебесной вкладывают инвестиции в строительство двух корпусов завода площадью 3500 квадратных метров. Здесь будут производить оригинальные станки для производственных предприятий.