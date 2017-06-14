Запасы нефти в США за неделю упали на 1,71 млн баррелей

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю - со 2 по 9 июня - упали на 1,71 млн баррелей, до 511,5 млн баррелей. Об этом сообщило министерство энергетики страны.

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