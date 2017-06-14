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Госдума ужесточает ответственность за недостоверную информацию сайтов-агрегаторов

Экономика и бизнес
14 июня, 17:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Законопроектом вносятся изменения в закон о защите прав потребителей

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о сайтах-агрегаторах, усиливающий ответственность за предоставленную ими недостоверную информацию.

Законопроектом об интернет-агрегаторах вносятся изменения в закон о защите прав потребителей. Он призван устранить правовой пробел - деятельность таких компаний, не продающих самостоятельно товары или услуги, но получающих за них оплату, сейчас законодательно не урегулирована. Это ставит их вне законодательства о защите прав потребителей, так как они не несут ответственность за соблюдение этих прав.

Законопроект вводит понятие "агрегатор товаров (услуг)" в качестве самостоятельного субъекта ответственности перед потребителями по соблюдению их прав на информацию о товаре либо услуге. Предусматривается ответственность таких агрегаторов за реальный ущерб, обусловленный предоставлением заведомо недостоверной информации о товаре или услуге, их продавце, исполнителе, изготовителе, импортере.

Законопроект обязывает агрегатора возвратить сумму полученной им предварительной оплаты товара или услуги в течение 10 календарных дней со дня предъявления требования потребителя в том случае, если товар не доставлен потребителю в срок (услуга не оказана в срок) и одновременно с этим потребитель направил продавцу уведомление об отказе от покупки товара или услуги в связи с нарушением продавцом обязательства передать товар или услугу в установленный срок.

В случае, если потребитель отказался от принятия товара из-за предоставления агрегатором недостоверной информации, агрегатор обязан по требованию потребителя возвратить сумму полученной им предварительной оплаты товара в течение 10 календарных дней со дня предъявления соответствующего требования потребителем.

Мнение депутатов

"Активно развивающийся в настоящее время рынок электронной торговли предлагает потребителю новые форматы взаимодействия, которые недостаточно урегулированы в правовом поле и несут в себе определенные риски для граждан- потребителей. Законопроект устраняет правовые пробелы, формирует базовые правила для коммерческих участников интернета, чья деятельность направлена на обеспечение спроса конечных потребителей, а также обеспечивает безопасность потребителей, приобретающих товары в интернете", - отмечается в заключении комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

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