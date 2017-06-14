Эксперты: поправки о мессенджерах и сим-картах защищают интересы граждан и бизнеса

МОСКВА, 14 июня./ТАСС/. Поправки в законодательство о связи, которые регулируют работу мессенджеров, а также вводят запрет на анонимные сим-карты, направлены на обеспечение безопасности граждан, а также защиту интересов государства и бизнеса. Такое мнение высказали в беседе с ТАСС эксперты, комментируя принятие Госдумой соответствующих законопроектов в первом чтении.

Запрет на анонимные сим-карты

"В данном случае речь может идти о мерах предупреждения использования телефонной связи с использованием анонимных сим-карт в целях совершения терактов и иных противоправных действий", - пояснил ТАСС проректор Российского государственного социального университета по инновациям социальной сферы Виктор Калинин.

По его мнению, эти поправки также обеспечивают абонентам возможность доступа к открытым информационным ресурсам, в частности, порталу госуслуг. "Все больше владельцев мобильных телефонов именно благодаря мобильной связи получают доступ к таким ресурсам. С учетом того, что при пользовании госуслугами гражданин в любом случае оставляет свои персональные данные, отсутствие сведений об абоненте, который приобретает анонимно сим-карту, ограничивает право гражданина на пользование госуслугами", - уточнил Калинин.

"Анонимные (сим) карты - это зло, потому что огромное количество мошенничеств с ними, начиная от заключенных, которые звонят: "Ой, мама, у меня проблемы, переведи срочно пять тысяч рублей", вплоть до анонимной сим-карты, которая может быть вложена в бомбу", - заявил, в свою очередь, глава компании "Ашманов и партнеры" Игорь Ашманов.

По словам директора по связям с органами власти компании "Мегафон" Дмитрия Петрова, законопроект о сим- картах комплексно решает и проблемы бизнеса, и государства. "Добросовестным абонентам он тоже упрощает жизнь", - указал Петров в беседе с ТАСС. В частности, по его словам, "в случае оперативно-разыскных мероприятий данные (об абонентах) будут более точными и позволят проводить эти мероприятия более эффективно".

Кроме того, уточнил собеседник агентства, законопроект "выравнивает операторов связи со всем рынком дистанционной торговли". Сейчас можно заключить договор онлайн и получить товар, по сути, этот законопроект предполагает, что договор на оказание услуг связи может быть заключен дистанционно, уточнил собеседник агентства.

Равные возможности

"Если говорить о мессенджерах, то тут происходит выравнивание деятельности мессенджеров с операторским рынком. В частности, уже сейчас потребители, получая сообщения через СМС или через мессенджер, с точки зрения потребительских свойств, воспринимают их одинаково: и там, и там короткие сообщения", - отметил Петров.

При этом деятельность операторов достаточно существенно зарегулирована, то есть операторам достаточно трудно выполнять требования, но в то же время абоненты защищены, с точки зрения того, что им не рассылают спам и другие сообщения с запрещенным контентом, подчеркнул собеседник агентства.

"Количество спама за последние два года в СМС-сообщениях уменьшилось в разы, это все замечают. И проблема в том, что частично спам мигрирует в мессенджеры, но, с точки зрения абонента, он воспринимается как если бы эта услуга приходила от операторов", - пояснил он.

Таким образом, по словам Петрова, законопроект "направлен на то, чтобы и мессенджеры выполняли требования законодательства по ограничениям спама, других запрещенных сообщений - экстремизм, продажа наркотиков и так далее". "То есть абонент не пострадает, он наоборот будет в большей степени защищен", - констатировал он.

Конфиденциальность пользователей

Кроме того, уточнил Петров, что в настоящий момент идентификация пользователей осуществляется "в девяти из 10 мессенджеров", при этом между операторами связи и организаторами мессенджеров отсутствуют какие-либо отношения.

"Когда вы как пользователь проходите идентификацию в мессенджере, вам присылают СМС-сообщение с кодом. Точно определить, откуда оно приходит, сейчас невозможно. В результате мы видим один из слабых моментов существующей системы - это то, что может пострадать конфиденциальность пользователя в том случае, если это сообщение будет перехвачено или иным образом будет получен доступ к переписке", - обратил внимание Петров.

Если между оператором связи о организатором мессенджера будет соглашение о конфиденциальности и техническом взаимодействии, потребитель будет в большей степени защищен, уверен эксперт.

"При этом закон не говорит о том, что должна передаваться персональная информация, персональные данные. Дальше постановлением правительства будет определено, обмен какими данными между операторами связи и организаторами мессенджера будет осуществляться", - указал он. "Возможно, будет просто передаваться номер и оператор связи будет подтверждать, что в его сети есть такой абонент, и дальше взаимодействие между абонентом и мессенджером будет осуществляться по защищенным каналам в сети оператора", - предположил Петров.

На необходимости обеспечения равных условий для операторов сотовой связи и организаторов мессенджеров указал также Ашманов. "Есть мнение, что таким образом (через нормы закона) выправляется перекос в коммерческих условиях, потому что обычные операторы, которые позволяют обмениваться СМС-сообщениями, идентифицируют пользователя, платят налоги, а мессенджеры могут ничего это не делать", - сказал он.

Вместе с тем собеседник агентства обратил внимание на возможные сложности с выполнением этих норм. "Вопрос, конечно, в технической реализации, как их всех (организаторов мессенджеров) принудить", - признал он. "С другой стороны у нас был опыт, примерно по таким же основаниям заблокировали социальную сеть LinkedIn, и никто не заплакал, как выяснилось", - напомнил Ашманов.

Новые нормы

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает ряд мер, направленных против нелегального распространения сим-карт. Документ был разработан группой членов Совета Федерации во главе со спикером палаты Валентиной Матвиенко.

Законопроект вводит понятия "идентификационный модуль". Под ним понимается электронный носитель информации, устанавливаемый в пользовательском оборудовании, с помощью которого осуществляется идентификация абонента и обеспечивается его доступ к сети оператора связи (то есть сим-карта).

Также документ определяет порядок заключения договоров при покупке сим-карт и устанавливает, что услуги связи и доступа к интернету предоставляются тем абонентам, прошедшим идентификацию. Кроме того документ предусматривает порядок передачи данных об абоненте в случае если сим-карта продается через дилерскую сеть или выдается корпоративным клиентами. Закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года.

Также Госдума первом чтении законопроект о регулировании деятельности мессенджеров. Авторами этой инициативы выступили зампред думского комитета по информационной политике Марина Мукабенова ("Единая Россия"), депутаты Олег Николаев ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ). Среди прочего документом предусматривается возможность блокировки мессенджера по решению профильного ведомства, принятому на основании решения суда.

Законопроект определяет понятие организатора мессенджера и возлагает на него обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей сети Интернет, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ. При этом проект предусматривает, что идентификация пользователя должна проходить при помощи абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором мессенджера с оператором связи".

Также законопроект предоставляет возможность отказа пользователя от получения сообщений от других пользователей, предусматривает возможности рассылки электронных сообщений по инициативе органов госвласти и вводит ограничение по рассылке и передаче сообщений запрещенного в России контента. Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2018 года.