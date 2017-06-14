Напавший на конгрессменов в Вирджинии скончалсяПроисшествия 14 июня, 18:52
Самолет МС-21 совершил второй полетЭкономика и бизнес 14 июня, 18:50
Джейми Оливер обеспечит едой всех пострадавших при пожаре в лондонской высоткеОбщество 14 июня, 18:36
"Зенит" объявил о подписании контракта с футболистом КузяевымСпорт 14 июня, 18:35
Суд признал незаконными вознаграждения топ-менеджменту "Башнефти"Экономика и бизнес 14 июня, 18:27
Росгвардия опровергла информацию о неправомерных действиях ОМОН на акции в МосквеПроисшествия 14 июня, 18:25
Российские рапиристы завоевали серебро на чемпионате Европы по фехтованиюСпорт 14 июня, 18:24
Сундук для зерна: как регионам хранить рекордный урожайЭкономика и бизнес 14 июня, 18:16
Washington Post назвала имя стрелявшего по конгрессменам в ВирджинииПроисшествия 14 июня, 18:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд Уфы удовлетворил требования прокурора республики Башкортостан о признании несоответствующими закону вознаграждения топ-менеджменту "Башнефти" в 2015-2019 гг., утвержденные бывшим руководством компании, говорится в сообщении "Башнефти".
"Ленинский районный суд Уфы удовлетворил требования прокурора республики Башкортостан о признании несоответствующими закону и не подлежащими применению положений "Башнефти" "О программе долгосрочной мотивации работников ПАО АНК "Башнефть" 2015-2019 гг." и "О программе дополнительного ежегодного вознаграждения президента ПАО АНК "Башнефть" на 2015-2017 гг.", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Башнефти" запрещено производить предусмотренные указанными программами выплаты. По условиям документов, общий размер дополнительного вознаграждения участникам программ за 2016 г. должен был составить свыше 2,2 млрд руб. Кроме того, в рамках положений программы долгосрочной мотивации об обратном выкупе привилегированных акций, общий размер требований по обратному выкупу составляет 486,5 млн руб.