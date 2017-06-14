Суд признал незаконными вознаграждения топ-менеджменту "Башнефти"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд Уфы удовлетворил требования прокурора республики Башкортостан о признании несоответствующими закону вознаграждения топ-менеджменту "Башнефти" в 2015-2019 гг., утвержденные бывшим руководством компании, говорится в сообщении "Башнефти".

"Ленинский районный суд Уфы удовлетворил требования прокурора республики Башкортостан о признании несоответствующими закону и не подлежащими применению положений "Башнефти" "О программе долгосрочной мотивации работников ПАО АНК "Башнефть" 2015-2019 гг." и "О программе дополнительного ежегодного вознаграждения президента ПАО АНК "Башнефть" на 2015-2017 гг.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Башнефти" запрещено производить предусмотренные указанными программами выплаты. По условиям документов, общий размер дополнительного вознаграждения участникам программ за 2016 г. должен был составить свыше 2,2 млрд руб. Кроме того, в рамках положений программы долгосрочной мотивации об обратном выкупе привилегированных акций, общий размер требований по обратному выкупу составляет 486,5 млн руб.