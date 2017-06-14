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Дворкович поручил доработать законопроект о налогообложении обводненных месторождений

Экономика и бизнес
14 июня, 20:39 дата обновления: 14 июня, 20:46 UTC+3

Как сообщалось ранее, Минэнерго РФ предлагает предоставить налоговую льготу обводненным месторождениям нефти с годовым объемом добычи 40 млн т

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поручил Минэнерго и Минфину совместно с отраслевыми компаниями оперативно доработать и внести в правительство законопроект, регламентирующий вопросы налогообложения нефтяной отрасли и налоговых мерах стимулирования разработки обводненных месторождений. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства РФ по итогам проведенного заседания правительственной комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса и повышения энергетической эффективности экономики.

"Еще одним пунктом повестки стал вопрос о новой системе налогообложения нефтяной отрасли и налоговых мерах стимулирования разработки обводненных месторождений. По итогам обсуждения Минэнерго, Минфину совместно с отраслевыми компаниями было поручено оперативно доработать и внести в правительство законопроект, регламентирующий эти вопросы",- говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Минэнерго РФ предлагает предоставить налоговую льготу обводненным месторождениям нефти с годовым объемом добычи 40 млн т. Позиция министерства уже подготовлена и направлена в Минфин и правительство. Предполагается, что в течение трех - пяти лет объем выпадающих доходов будет покрыт.

В апреле заместитель директора департамента добычи и переработки нефти Минэнерго РФ Андрей Терешок сообщал журналистам, что Минэнерго планирует в ближайшие два месяца сформулировать предложение по налогообложению месторождений с обводненностью свыше 90%. В частности, отмечал он, Минэнерго не исключает, что высокообводненные месторождения с целью стимулирования отдачи от них могут быть включены в список пилотных проектов по налогу на добавленный доход (НДД).

Также на заседании комиссии был рассмотрен вопрос о проблемах подготовки кадров для топливно-энергетического комплекса.

По итогам обсуждения Минобрнауки, Минэнерго России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и нефтегазовыми компаниями было поручено проработать вопрос о формировании системы кадрового прогнозирования путем создания специализированного центра.

Также было поручено проработать вопрос о механизмах представления налоговых преференций для компаний ТЭК, финансово участвующих в развитии системы подготовки кадров, говорится в сообщении.

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