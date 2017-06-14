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ФРС повысила базовую процентную ставку на 25 б.п. до 1-1,25%

Экономика и бизнес
14 июня, 21:05 дата обновления: 14 июня, 21:58 UTC+3

Регулятор также объявил, что начнет в текущем году сокращать объем своих вложений в облигации и другие ценные бумаги

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Здание ФРС США

Здание ФРС США

© AP Photo/J. Scott Applewhite

ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, повысила базовую процентную ставку на 25 б.п. до 1-1,25%. Об этом говорится в распространенном сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководящего комитета по открытому рынку. ФРС также объявила, что начнет в текущем году сокращать объем своих вложений в облигации и другие ценные бумаги.

Согласно заявлению по итогам заседания, решение по ставкам принято "в свете реализованных и ожидаемых" сдвигов в экономической ситуации в США. "Рынок труда продолжает укрепляться, а экономическая активность нарастает умеренными темпами", - указывается в документе.

В перспективе руководящий комитет ФРС "по-прежнему ожидает" сохранения тех же тенденций "в условиях постепенной корректировки подхода к денежно-кредитной политике", т.е. уровня процентных ставок. Что касается инфляции, за которой он также призван следить, она пока чуть ниже целевого ориентира в 2%, но "в среднесрочной перспективе должна стабилизироваться" примерно на этом уровне, указывается в заявлении.

Решение ФРС было ожидаемым. Так, консенсус-прогноз агентства Bloomberg свидетельствовал о том, что лишь пять из 100 опрошенных экономистов ожидали сохранения ставки в прежнем диапазоне 0,75-1% годовых. Остальные эксперты были уверены в повышении учетной ставки на 25 б.п., до 1-1,25% годовых.

Восемь из 16 членов комитета по операциям на открытом рынке ФРС по итогам заседания регулятора 13-14 июня ожидают повышения базовой процентной ставки в 2017 г. до среднего уровня - 1,375%, на 25 б.п.

Предыдущее повышение ставки ФРС произошло в марте, когда регулятор объявил о повышении базовой процентной ставки до 0,75-1% с 0,5-0,75% годовых. При этом Федрезерв на мартовском заседании не сигнализировал об ускорении темпов нормализации денежно-кредитной политики в США, а в мае сохранил ставку на прежнем уровне.

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