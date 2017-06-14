Комитет Госдумы поддержал поправки к бюджету на 2017 год во втором чтении

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, вносящий изменения в федеральный бюджет на 2017 год. На пленарном заседании Госдумы законопроект будет рассмотрен во втором чтении 16 июня, в третьем чтении - 21 июня.

Музыкальным школам закупят инструменты

В ходе рассмотрения поправок ко второму чтению комитет принял решение перераспределить 400 млн рублей, выделенные для детских школ искусств, на приобретение музыкальных инструментов Минпромторгу для изготовления этих инструментов на отечественных предприятиях. "Эта поддержка и музыкальных школ, и отечественной промышленности" - подчеркнул представитель Минкультуры. Глава комитета Андрей Макаров ("Единая Россия") подчеркнул, что это решение должно контролироваться Счетной палатой и трехсторонней комиссией с участием депутатов Госдумы, для того, чтобы процедура распределения средств по регионам была прозрачной.

Комитет также утвердил согласованную с Минфином поправку о перераспределении 77 млн 680 тыс. рублей, которые будут сняты с Минэнерго и переведены в резерв Минфина, чтобы потом стало возможным принятие решения о передаче их в негосударственные пенсионные фонды. 104, 7 млн рублей будут перераспределены на проведение рыбохозяйственных мелиоративных мероприятий, а также ряд социальных расходов - таких, как компенсационные выплаты уволенным и компенсации проезда жителям Крайнего севера.

Дополнительные средства пойдут на дороги

Ранее были одобрены поправки об уменьшении объема ассигнований на налоговую службу на 24 млн рублей - эта сумма переносится на закрытую часть бюджета. В рамках финансирования деятельности Минфина будут перераспределены ассигнования в связи с увеличением численности Минфина, вызванным передачей Минфину функций регулирования госзакупок. 11 млн рублей по этой статье будут распределены в связи с финансированием Московского финансового форума.

Перераспределение коснется также Роструда - 1 млн 800 тыс. рублей будут перераспределены для выплаты пособий по нетрудоспособности. 15 млн рублей внутри Росавтодора будут перераспределены на информационное сопровождение приоритетного проекта "Национальные качественные дороги". 45 млн рублей будет перераспределено между вузами в рамках строки финансирования Минобрнауки. 3 млрд рублей направляются в Государственную транспортную лизинговую компанию.

Валютные ипотечники не получат поддержки

В тоже время комитет отклонил поправку депутатов от фракции "Справедливая Россия" Александра Буркова и Александра Ремезкова, которые предлагали выделить 2,4 млрд рублей на программу помощи валютным ипотечным заемщикам. Как подсчитали депутаты, такая сумма складывается из расчета помощи в 60 тыс. рублей ежемесячно на каждого из 4 тыс. заемщиков. Они аргументировали необходимость поправки тем, что программа помощи валютным заемщикам закончилась 31 мая 2017 года. Отклонили также поправку членов Совета Федерации о выделении 4,6 млрд рублей регионам на помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. При этом Макаров отметил, что такую поправку "нельзя просто так отклонить" и предложил учесть проблемы детей в проекте постановления Госдумы, где пойдет речь о приоритетах на следующую бюджетную трехлетку.

В первом чтении законопроект об изменениях в федеральный бюджет на 2017 год был принят Госдумой 9 июня. В соответствии с ним, дефицит бюджета сократится до 2,1 % ВВП. Доходы увеличатся до 14,679 трлн рублей с ранее запланированных 13,488 трлн рублей. Предполагается, что расходы вырастут с 16,241 трлн рублей до 16,603 трлн рублей.