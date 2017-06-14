Россельхознадзор разрешил поставки молочной продукции с четырех предприятий Белоруссии

Крамник обыграл Карлсена на шахматном супертурнире в СтавангереСпорт 14 июня, 21:54
Следователи на месте дома кратовского стрелка обнаружили человеческие останкиПроисшествия 14 июня, 21:48
Сенат США поддержал поправку о новых санкциях в отношении РФМеждународная панорама 14 июня, 21:33
Футболист ЦСКА Дзагоев тренировался в общей группе на сборе команды в АвстрииСпорт 14 июня, 21:31
Булыкин: работа с молодыми игроками станет одной из задач в ФК "Локомотив"Спорт 14 июня, 21:25
В Сан-Франциско в результате стрельбы погибли четыре человекаПроисшествия 14 июня, 21:20
ФРС повысила базовую процентную ставку на 25 б.п. до 1-1,25%Экономика и бизнес 14 июня, 21:05
Ефимова показала лучший результат сезона в мире на дистанции 100 м брассомСпорт 14 июня, 21:04
Фастовский: ХК "Сибирь" погасил долги перед командой согласно графикуСпорт 14 июня, 20:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Россельхознадзор отменил временные ограничения на поставки в Россию с четырех молочных предприятий Белоруссии. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Россельхознадзор счел возможным отменить ограничения на поставки в Российскую Федерацию продукции предприятий (кроме сухого молока, сухой молочной сыворотки, сыра, масла) ОАО "Лепельский молочно-консервный комбинат", ОАО "Рогачевский молочно-консервный комбинат" и ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" Солигорский филиал", - говорится в сообщении.
Ведомство указывает, что такое решение принято по итогам инспекции белорусских предприятий в апреле и в мае 2017 г., а также по факту расследования причин несоответствия их продукции требованиям РФ и Евразийского экономического союза. После изучения предоставленных Белоруссией данных проверок, Россельхознадзор также отменяет ограничения на поставки в РФ продукции ООО "Вахавяк Плюс".
Ранее Россельхознадзор разрешил поставки в Россию сыра с предприятия "Белсыр", а также сухого молока, сухой молочной сыворотки, сыра и масла с "Щучинского маслосырзавода".
Полный перечень белорусских предприятий, на которые распространяются ограничительные меры ведомства, публиковался на сайте Россельхознадзора. Согласно ему, под ограничениями остается продукция белорусского предприятия "Молочный полюс" (Могилевская область). Поставлять мясную и рыбную продукцию временно запрещено 24 белорусским предприятиям.