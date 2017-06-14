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Россельхознадзор разрешил поставки молочной продукции с четырех предприятий Белоруссии

Экономика и бизнес
14 июня, 21:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Ведомство указывает, что такое решение принято по итогам инспекции белорусских предприятий в апреле и в мае 2017 г.

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Россельхознадзор отменил временные ограничения на поставки в Россию с четырех молочных предприятий Белоруссии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Россельхознадзор счел возможным отменить ограничения на поставки в Российскую Федерацию продукции предприятий (кроме сухого молока, сухой молочной сыворотки, сыра, масла) ОАО "Лепельский молочно-консервный комбинат", ОАО "Рогачевский молочно-консервный комбинат" и ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" Солигорский филиал", - говорится в сообщении.

Ведомство указывает, что такое решение принято по итогам инспекции белорусских предприятий в апреле и в мае 2017 г., а также по факту расследования причин несоответствия их продукции требованиям РФ и Евразийского экономического союза. После изучения предоставленных Белоруссией данных проверок, Россельхознадзор также отменяет ограничения на поставки в РФ продукции ООО "Вахавяк Плюс".

Ранее Россельхознадзор разрешил поставки в Россию сыра с предприятия "Белсыр", а также сухого молока, сухой молочной сыворотки, сыра и масла с "Щучинского маслосырзавода".

Полный перечень белорусских предприятий, на которые распространяются ограничительные меры ведомства, публиковался на сайте Россельхознадзора. Согласно ему, под ограничениями остается продукция белорусского предприятия "Молочный полюс" (Могилевская область). Поставлять мясную и рыбную продукцию временно запрещено 24 белорусским предприятиям.

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