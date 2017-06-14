Рубль не отреагировал на решение ФРС США повысить базовую процентную ставку

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Рубль стабилен к доллару и евро после решения ФРС США повысить базовую процентную ставку на 25 б.п. до 1-1,25% годовых, свидетельствуют данные торгов.

Так, курс доллара до публикации релиза ФРС США по базовой процентной ставке (в 21:00 мск) поднимался по сравнению с закрытием торгов во вторник на 32 копейки - до 57,3 руб., а после решения ФРС по ставке к 21:20 мск поднялся до 57,32 руб. Курс евро до публикации решения ФРС США по ставке поднимался на 65 копеек - до 64,54 руб., а по состоянию на 21:20 мск евро сократил рост до 64,53 руб.

Ранее в среду ФРС повысила базовую процентную ставку на 25 б.п., до 1-1,25%. Это решение ФРС было ожидаемым. Так, консенсус прогноз агентства Bloomberg свидетельствовал о том, что лишь 5 из 100 опрошенных экономистов ожидали сохранения ставки в прежнем диапазоне 0,75-1% годовых. Остальные эксперты были уверены в повышении учетной ставки на 25 б.п., до 1-1,25% годовых.

Предыдущее повышение ставки ФРС произошло в марте, когда регулятор объявил о повышении базовой процентной ставки до 0,75-1% с 0,5-0,75% годовых. При этом Федрезерв на мартовском заседании не сигнализировал об ускорении темпов нормализации денежно-кредитной политики в США, а в мае сохранил ставку на прежнем уровне.